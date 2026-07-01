Empresas
Molins prevé empezar a cotizar en el Mercado Continuo el próximo 13 de julio
La firma solicita la admisión a negociación de la totalidad de sus acciones en la Bolsa de Madrid, manteniendo al mismo tiempo su actual cotización en la Bolsa de Barcelona
Redacción
Molins ha anunciado que prevé empezar a cotizar en el Mercado Continuo y en la Bolsa de Madrid el próximo 13 de julio, en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles. La junta general ordinaria de la empresa aprobó el pasado viernes solicitar la admisión a negociación de la totalidad de sus acciones en la Bolsa de Madrid, manteniendo al mismo tiempo su actual cotización en la Bolsa de Barcelona, e impulsando su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE o Mercado Continuo).
El objetivo de la compañía, que actualmente cotiza en el mercado de corros de Barcelona, es canalizar toda la negociación del capital social a través del mercado continuo, reforzando así la liquidez del valor y alineando su negociación con los estándares del mercado bursátil español.
La empresa ha explicado que la admisión a negociación tiene el objetivo de "reflejar la actual escala de la empresa", así como su perfil de mercado y su presencia a largo plazo en el mercado, ya que empezó a cotizar en 1942 y cuenta con un valor de mercado de 2.500 millones de euros.
Por ello, ha afirmado que su inclusión en Mercado Continuo es "un paso natural" en la evolución de la empresa, que permitirá que las acciones sean negociadas en las principales plataformas.
Fuente: El Periódico
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