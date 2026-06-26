La 'factura' oculta del cambio climático: cada grado extra durante una ola de calor puede elevar hasta un 4% la demanda eléctrica

El cambio climático tiene una consecuencia poco visible que empieza a sentirse tanto en los hogares como en el sistema energético. Es paradójico, pero cuanto más se calienta el planeta, más electricidad necesitamos para refrigerarnos. Y no se trata solo de una cuestión de confort. Mantener una temperatura habitable en viviendas, oficinas, hospitales o comercios está aumentando la dependencia de la refrigeración eléctrica y elevando la demanda de energía a niveles inéditos en muchos países.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lleva varios años alertando de este fenómeno. Según sus análisis, cada grado adicional durante una ola de calor puede incrementar la demanda máxima de electricidad entre un 2% y un 4%, dependiendo del nivel de implantación del aire acondicionado. Lo que hasta hace pocos años era un problema puntual de algunos países cálidos se está convirtiendo en un desafío estructural para los sistemas eléctricos de todo el mundo.

La paradoja es evidente: mientras gobiernos y empresas impulsan la electrificación para reducir emisiones, el propio calentamiento global está acelerando el consumo eléctrico. No solo hará falta energía más limpia. También hará falta mucha más energía.

La AIE advierte de que las olas de calor están impulsando récords de demanda eléctrica en decenas de países. El crecimiento del aire acondicionado se ha convertido en uno de los principales motores del consumo energético mundial y obligará a ampliar la capacidad de generación, reforzar las redes de transporte y distribución y desarrollar nuevas soluciones de almacenamiento.

El verano ya cambia el patrón de consumo en España

Los efectos de esta tendencia ya empiezan a apreciarse en España. Un análisis de la plataforma de asesoría y comparación Selectra sobre consumo residencial muestra que los hogares incrementan de media un 11,3% su consumo eléctrico durante los meses de verano respecto a los periodos considerados normales. En algunas de las zonas más cálidas del país el aumento es mucho más acusado:

-Alcanza el 45,3% en Murcia.

-Un 36,5% más en la Comunitat Valenciana.

-Supera el 30% en Andalucía y Baleares.

Aunque el invierno sigue concentrando más consumo energético agregado, la refrigeración gana cada vez más peso en la factura de los hogares. En regiones mediterráneas, incluso, el verano ya rivaliza con el invierno como periodo de mayor demanda doméstica.

Imagen de archivo de una persona encendiendo el aire acondicionado. / Simone Boccaccio

Roams observa la misma tendencia. La compañía especializada en energía y consumo señala que el aire acondicionado está dejando de utilizarse únicamente en los días más extremos para convertirse en un equipamiento habitual durante semanas enteras. Según sus cálculos, una vivienda media puede pasar de pagar alrededor de 72 euros mensuales a más de 131 euros por un uso intensivo del aire acondicionado. En determinados escenarios de precios elevados de la electricidad, la factura puede incluso superar los 185 euros.

Durante una ola de calor no solo aumenta el consumo porque es necesario utilizar más la climatización, sino que, además, suele coincidir con un incremento del precio de la electricidad. En consecuencia, el impacto sobre la factura es doble Sergio Soto — Experto en energía de Roams

En resumen, la tormenta perfecta para la factura de la luz y el bolsillo de millones de españoles: calor, más consumo y una electricidad un 49% más cara que disparan el recibo de junio.

Más demanda, más redes y más baterías

La cuestión va mucho más allá del recibo de la luz. Cada ola de calor obliga a producir más electricidad justo cuando millones de hogares conectan simultáneamente sus sistemas de refrigeración. No solo necesitaremos energía más limpia, sino también mucha más energía.

España cuenta con una ventaja relevante gracias al fuerte desarrollo de la energía solar fotovoltaica, que produce más durante las horas centrales del día. Sin embargo, el gran desafío aparece al caer la tarde. Cuando disminuye la generación solar, la demanda de refrigeración sigue siendo elevada y el sistema necesita recurrir a otras fuentes energéticas o a sistemas de almacenamiento.

Por eso la AIE insiste en que la eficiencia energética será tan importante como la construcción de nuevas infraestructuras. Equipos más eficientes, mejor aislamiento de los edificios y una gestión más inteligente de la demanda pueden reducir parte de la presión sobre el sistema.

El calor extremo ya no es solo una cuestión meteorológica. También es un fenómeno económico y energético. Cada verano más cálido obliga a consumir más electricidad, incrementa la necesidad de inversión en redes y almacenamiento y convierte la refrigeración en un elemento cada vez más esencial para millones de personas. La factura del cambio climático no llegará únicamente en forma de temperaturas récord, sino que también se reflejará en la energía necesaria para hacerles frente.

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Cuando hablamos de energías verdes, electrificación, centros de datos o vehículo eléctrico, quizás estamos olvidando otro gran motor de la demanda futura: poder dormir tranquilamente por la noche sin sudar.