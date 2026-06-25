Iberdrola España nombra presidente a su director financiero, José Sainz Armada

Nuevo movimiento corporativo en Iberdrola. Si hace unas semanas, la eléctrica ascendía a David Mesonero como 'número dos' (director adjunto) del área de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo, que dirige José Sainz Armada; este jueves ha anunciado el nombramiento de este último como presidente de su filial española. Sainz Armada, que tiene 67 años, compatibilizará su nuevo cargo con sus funciones de director financiero del grupo, mientras Mario Ruiz-Tagle, cabeza visible de la empresa en España, continúa como consejero delegado.

La eléctrica justifica el nombramiento como un "reconocimiento" a la trayectoria de Sainz Armada, con casi 25 años en Iberdrola, y como una manera de alinear la estructura corporativa de la filial española con otras sociedades del grupo, como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (Estados Unidos) y Neoenergia (Brasil), presididas en los tres casos por Ignacio Sánchez-Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, o Iberdrola Energía Internacional, presidida por Hugh Elliott.

Hasta ahora, la empresa española estaba presidida por el abogado Alberto Alonso Ureba, que ahora pasa a ser vicepresidente de la filial española y quien sustituyó en 2022 a Armando Martínez, cuando fue nombrado el primer consejero delegado de la matriz en 22 años (hasta ese momento, Ignacio Sánchez-Galán acumulaba los cargos de presidente y consejero delegado de Iberdrola). En 2025, Martínez fue sustituido por Pedro Azagra.

Reconocimiento a Armada

En un comunicado, la eléctrica destaca el papel de Sainz Armada en el "crecimiento y consolidación internacional" del grupo, al tiempo que ha mantenido su "solidez financiera" y "una política de dividendo creciente". Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE y MBA por INSEAD, cuenta con una amplia carrera en los sectores financiero y energético. Antes de incorporarse a Iberdrola en 2002, ocupó puestos de "alta responsabilidad" en J.P. Morgan, Argentaria y BBVA.

Iberdrola subraya que el directivo ha sido elegido mejor director financiero del sector en Europa en "diversas ocasiones" y lo ejemplifica citando premios como los de Institutional Investor, Extel o IR Magazine. Además, es consejero de otras filiales del grupo (ScottishPower, Neoenergia y Avangrid) y presidente de la promotora de la eléctrica, Iberdrola Inmobiliaria.

Directores adjuntos

A mediados de junio, Ibedrola impulsó el nombramiento de directores adjuntos en determinadas áreas consideradas clave para la empresa, como la dirección financiera, con el 'ascenso' de Mesonero, yerno del presidente Sánchez-Galán, con el objetivo de visibilizar la labor de los 'números 2'. Así, la eléctrica también nombró adjuntos en los departamentos de Control (Charles Langan), Desarrollo Corporativo (Miguel Gallardo), Relación con Inversores (Isabel Sánchez), Financiación y Tesorería (Javier Gutierrez), Análisis Financiero y Gestión Capital (Juan Pablo Domínguez), Sostenibilidad Corporativa (Iñigo Olaizola) y Global Business Services (Javier Zornoza).