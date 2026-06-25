La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre apoyada en la demanda interna

La economía española mantuvo el pulso en el arranque de 2026, aunque moderó ligeramente su ritmo de avance respecto al cierre del ejercicio anterior. El producto interior bruto creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre precedente, según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman la estimación avanzada a finales de abril.

El crecimiento entre enero y marzo se apoyó principalmente en la demanda interna, que aportó cinco décimas al avance trimestral del PIB. El sector exterior, por su parte, contribuyó con una décima, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y por el impacto de la guerra en Irán sobre los precios energéticos y la inflación desde febrero.

El consumo de los hogares siguió siendo uno de los principales motores de la actividad, aunque también moderó su evolución. El gasto de las familias avanzó un 0,6% en el trimestre, tres décimas menos que en el periodo anterior, apoyado en la solidez del mercado laboral y en la resistencia de las rentas familiares. El gasto público, en cambio, aceleró su crecimiento tres décimas, hasta el 0,5%, mientras que el consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares repuntó 1,4 puntos, hasta registrar un avance del 2%.

“El consumo de los hogares se consolida como uno de los principales motores de la economía, con un avance trimestral del 0,6%, apoyado principalmente en la solidez del mercado laboral, en un arranque de año marcado por el impacto de la guerra en Irán en la inflación desde febrero. Las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 20 de marzo están amortiguando el daño de este nuevo shock energético sobre hogares y empresas”, destaca el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado.

La inversión también moderó su crecimiento en el primer trimestre. La formación bruta de capital fijo aumentó un 0,4% en tasa trimestral, 1,7 puntos menos que en el trimestre previo, lo que supone su menor avance desde el tercer trimestre de 2024. Pese a esta desaceleración a corto plazo, el componente inversor conserva un tono más dinámico en la comparación interanual, especialmente en los activos vinculados a la modernización productiva.

Avance interanual del 2,7%

En términos interanuales, el PIB aceleró su avance hasta el 2,7%, una décima más que en el último trimestre de 2025. En este caso, el crecimiento se explicó exclusivamente por la demanda nacional, que aportó 3,5 puntos, frente a la contribución negativa de ocho décimas de la demanda externa. El dato permite al Gobierno subrayar que España mantiene un diferencial positivo de crecimiento frente a las principales economías de la zona euro, pese a la mayor presión procedente del entorno internacional.

El consumo de los hogares creció un 3,2% interanual en el primer trimestre, una décima más que en el periodo anterior, mientras que el gasto público desaceleró una décima, hasta el 2,4%. La inversión, por su parte, aumentó un 5,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, seis décimas menos que en el cierre de 2025. Dentro de este agregado destacaron los avances de los productos de la propiedad intelectual, con un crecimiento del 6,8%, y de los bienes de equipo, que aumentaron un 3,9%.

La construcción lidera el crecimiento

Por sectores de actividad, el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo pone el acento en el crecimiento interanual del 6,3% registrado por la construcción, una evolución que, según Economía, “lanza una señal positiva hacia delante”. También destacó la aceleración de los servicios, que elevaron su crecimiento hasta el 3,4% interanual, frente al 2,9% del trimestre anterior. La mejora del sector terciario confirma su papel como principal soporte de la actividad, mientras que el avance de la construcción apunta a una mayor tracción de la inversión asociada a este ámbito.

Otro de los aspectos destacados por Economía es la evolución de la productividad. La productividad por hora trabajada avanzó un 1% en tasa trimestral, el mejor dato desde el arranque de 2025, y creció un 0,6% en comparación interanual. Para el Ministerio, se trata de un “buen síntoma” de los datos de Contabilidad Nacional, porque consolida un ciclo poco habitual en la economía española: el aumento simultáneo de la productividad y la creación récord de puestos de trabajo.

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El Gobierno interpreta esta combinación como una señal de transformación del modelo productivo y de mejora de la eficiencia de la economía. A su juicio, la evolución del primer trimestre confirma que el crecimiento español sigue asentado sobre bases sólidas, con una demanda interna resistente, un mercado laboral fuerte y una inversión que, pese a la moderación trimestral, mantiene avances relevantes en términos interanuales.