El sector financiero pone en valor al banquero privado en la era de la IA

El sector financiero español se halla en un punto de inflexión marcado por la digitalización, el relevo generacional y la búsqueda de rentabilidad en mercados privados. Bajo este marco, se celebró a finales de mayo el primer Encuentro Banca Privada y Gestión de Patrimonios, organizado por ‘activos’, Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO. La jornada, que contó con el patrocinio de entidades como Andbank, BDkapital, Banco Mediolanum, Crescenta, Renta 4 y Tressis SV-Grupo MoraBanc, y la colaboración de ASEAFI y Finect, sirvió como foro para analizar los desafíos de una industria que debe equilibrar la sofisticación tecnológica con el valor insustituible de la confianza humana.

La primera mesa de expertos, moderada por el director general de Finect, Vicente Varo, bajo el título 'La banca privada ante el nuevo inversor: regulación, confianza y digitalización', puso de manifiesto que el cliente de banca privada ya no es el mismo de hace una década. El director Wealth y Banca Privada de Banco Mediolanum, Mario Rappanello, señaló que el inversor actual es mucho más sofisticado y demanda un asesoramiento integral que abarque desde la gestión de carteras hasta el traspaso generacional y la banca corporativa. Este cambio es crítico, dado que Europa es el continente que envejece más rápido, lo que sitúa al relevo generacional como una prioridad inmediata para las entidades.

Relación híbrida

Por su parte, el secretario general y director de Banca Privada de Renta 4, Diego Abaitua, definió a las nuevas generaciones como "nativos tecnológicos" que buscan una relación híbrida: una atención personal profesional apoyada en herramientas digitales de vanguardia. Aunque el inversor español mantiene un perfil mayoritariamente conservador, los últimos años de mercados alcistas han reducido ligeramente la aversión al riesgo en los perfiles más jóvenes.

La digitalización no se percibe como una sustitución del asesor, sino como una herramienta para ganar "tiempo útil". Rappanello explicó que la inteligencia artificial (IA) permite automatizar determinadas tareas administrativas para que de esta manera el gestor pueda centrarse en la parte emocional y en guiar al cliente. En esta línea, el responsable de Banca Patrimonial de MiraltaBank, Víctor Mir, detalló cómo utilizan desarrollos propios basados en IA para mejorar la eficiencia y la calidad de las respuestas a los banqueros, aunque subrayó que la decisión final siempre debe estar supervisada por un humano.

La mesa también abordó la irrupción de activos disruptivos. El socio de riesgo y asesoría de Grant Thornton en España, Daniel Fernández, destacó el potencial de la tokenización de activos reales mediante tecnología blockchain, lo que permitirá democratizar inversiones históricamente inaccesibles para el inversor particular. España, de hecho, se sitúa como pionera en este ámbito con empresas que ya colaboran con plazas financieras tan relevantes como la Bolsa de Nueva York.

De izquierda a derecha, Carlos García Ciriza, moderador y presidente de ASEAFI; Sonsoles Santamaría, directora general de Negocio de Tressis SV-Grupo MoraBanc; Ramiro Iglesias, CEO de Crescenta; Juan Luis García Alejo, director de Andbank Wealth Management; Álvaro Fernández, socio en auditoría de entidades financieras de Grant Thornton, y Pablo Uriarte, socio de Abante. / Xavier Amado

El apetito por activos digitales es una realidad creciente. Abaitua anunció que Renta 4, tras obtener la licencia MICA, permitirá próximamente a sus clientes tener bitcoin o ethereum directamente en sus cuentas de custodia, respondiendo a una demanda que ya no se puede ignorar. No obstante, este interés convive con la búsqueda de "certezas" en sectores tradicionales. El director general de BDkapital, Jorge Cabrera, enfatizó que, especialmente en el sector inmobiliario, el inversor valora por encima de todo la transparencia y la solvencia de los proyectos, convirtiendo la certidumbre en un activo estratégico de confianza.

Búsqueda de coherencia

La segunda mesa redonda, que llevaba por título 'Gestión de patrimonios 360º: sostenibilidad, alternativos y planificación integral', fue moderada por el presidente de Aseafi, Carlos García Ciriza, y profundizó en cómo integrar valores y activos ilíquidos en las carteras de grandes patrimonios.

En cuanto a la inversión sostenible (ESG), la directora general de negocio de Tressis SV-Grupo MoraBanc, Sonsoles Santamaría, advirtió de que no debe tratarse como un producto estándar, sino como una búsqueda de coherencia entre las inversiones financieras y la estrategia empresarial o familiar. El director de Andbank Wealth Management, Juan Luis García Alejo, fue crítico con la ineficiencia de la normativa europea actual, al señalar que a menudo la regulación va por un camino distinto al de la convicción real de los gestores y clientes. A pesar de que más del 40% de los clientes demandan criterios ESG, persiste un "riesgo de etiquetado" o greenwashing si no se operativiza con hechos y formación interna.

El debate sobre los activos alternativos (capital riesgo, infraestructuras, deuda privada) ocupó un lugar central. Santamaría recordó que más del 95% de las empresas del mundo se financian en mercados privados, lo que representa una oportunidad de diversificación enorme. Sin embargo, el consejero delegado de Crescenta, Ramiro Iglesias, alertó de que el error más caro en este ámbito es invertir en productos de baja calidad, ya que son inversiones ilíquidas a largo plazo (habitualmente 10 años) donde no es posible salir rápidamente si la gestión falla. La clave, dijo, reside en la multiestrategia y la diversificación por añadas, permitiendo que incluso inversores con patrimonios menores puedan acceder a estructuras antes reservadas a los grandes family offices.

Piedra angular

La planificación integral fue señalada como la piedra angular de la gestión de grandes patrimonios. Santamaría enfatizó que las decisiones de gobernanza y sucesorias deben mantenerse dentro del grupo familiar, mientras que las decisiones técnicas y especializadas deben delegarse. Y subrayó que "una mala decisión fiscal se lleva por delante toda la rentabilidad financiera", lo que obliga a un acompañamiento técnico constante.

Pablo Uriarte, socio de Abante, coincidió en que la fiscalidad no debe ser el único motor, pero sí un condicionante clave. Abogó por no ser "esclavo del patrimonio" y buscar la coherencia natural: si un cliente desea que su patrimonio esté afecto a la actividad económica para obtener beneficios fiscales, sus inversiones deben rotar hacia activos empresariales o inmobiliarios de forma planificada.

García Alejo describió el servicio de banca privada como un modelo de "capas" donde la planificación patrimonial y la estructuración (jurisdicciones, vehículos financieros como las SCR en Luxemburgo) son hoy más valoradas que la propia recomendación de mercados. El banquero debe actuar como una "boutique integral", capaz de ofrecer la solución técnica exacta que el cliente necesite tras una escucha activa.

El encuentro también sirvió para testar el sentimiento del sector frente a la oleada regulatoria europea. Ante la propuesta de una cuenta de ahorro e inversión única para fomentar el mercado de capitales en Europa, los ponentes de la primera mesa otorgaron una media de 5,2 sobre 10 en cuanto a su confianza en que estas medidas logren simplificar realmente el sistema. La mayoría coincidió en que, aunque la intención de democratizar el acceso al mundo financiero es positiva, la complejidad burocrática impuesta desde Bruselas suele desincentivar la inversión.

El socio en auditoría de entidades financieras de Grant Thornton, Álvaro Fernández, cerró el análisis subrayando la importancia del control interno y la automatización para garantizar la total trazabilidad de las decisiones en un entorno cada vez más complejo.

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Como un Pepito Grillo

En conclusión, el primer Encuentro Banca Privada y Gestión de Patrimonios dejó claro que el futuro del capital en España pasa por la integración de la tecnología (IA y blockchain), una apertura decidida hacia los mercados privados y, por sobre todo, un asesoramiento que ayude al cliente a mantener la cabeza fría y la coherencia con sus valores en un entorno global incierto. El papel del asesor evoluciona así hacia un perfil de Pepito Grillo o guía emocional que aporta sentido a la gestión patrimonial.