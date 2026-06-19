El Corte Inglés nombra a Javier Catena consejero delegado tras la salida de Santiago Bau

El consejo de administración de El Corte Inglés ha aprobado este viernes, por unanimidad y a propuesta de la presidenta Cristina Álvarez, el nombramiento de Javier Catena como consejero delegado del grupo, según ha anunciado la compañía este viernes.

Catena será el responsable de la implementación del Plan Estratégico de la compañía, que se encuentra en proceso de actualización y que contempla inversiones de más de 3.000 millones hasta 2030. Las distintas unidades de negocio del grupo reportarán al CEO, que pasará a dirigir el comité de dirección.

El consejero delegado cuenta con una "notable experiencia y conocimiento" de la compañía, a la que regresa de nuevo tras su salida a finales de 2025. Catena ha sido director de operaciones (COO), dirigiendo las áreas de cadena de suministro, logística y real estate.

"La incorporación de Javier Catena, con el apoyo de nuestro gran equipo directivo, será decisiva en esta nueva etapa de crecimiento e inversión, a la vez que permite reforzar una estructura de gobierno corporativo más adaptada a los nuevos retos", ha subrayado la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez. Por su parte, Santiago Bau, hasta ahora director general, deja la compañía de mutuo acuerdo.

Álvarez ha querido agradecerle expresamente su "compromiso y capacidad de ejecución, claves en la senda de crecimiento y solidez financiera del grupo en los cuatro últimos años", al tiempo que le ha deseado "todo el éxito" en sus nuevos proyectos profesionales.

Con este cambio, ya son tres las remodelaciones ejecutadas por el gigante de los grandes almacenes en los últimos años. El 26 de julio de 2024, Gastón Botazzini fue nombrado consejero delegado del grupo. Poco más de un año después, en octubre de 2025, Bottazzini abandonó su puesto, Santiago Bau pasó a director general y Rafael Díaz Yeregui asumió la Secretaría General con rango de director general.

En cuanto a la presidencia, el pasado 15 de enero, Cristina Álvarez asumió el cargo, sustituyendo a su hermana, Marta Álvarez. El grupo ha anunciado el nombramiento de Catena como nuevo CEO la misma semana en la que ha presentado los resultados del ejercicio 2025-2026, con un beneficio neto de 628 millones de euros, lo que supone un aumento del 22,8% respecto al anterior.

La compañía, que celebrará el próximo 24 de julio en Madrid su junta general ordinaria de accionistas, la primera de Cristina Álvarez como presidenta de la compañía, destacó haber experimentado un "sólido" crecimiento tanto en ventas como en rentabilidad. Todo ello acompañado de incrementos de doble dígito en resultados, además de la menor deuda en dos décadas. Gracias a ello, el grupo prevé incrementar las inversiones un 14,6% este año, hasta los 650 millones de euros.

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"El buen comportamiento de los distintos segmentos de negocio, la fortaleza financiera del grupo, la evolución de la venta en estos primeros meses del año y el incremento del esfuerzo inversor, avanzan unas buenas perspectivas para el ejercicio 2026-2027", subrayó la compañía.