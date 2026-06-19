MERCADO INMOBILIARIO
La compraventa de viviendas baja un 1,8% en abril y encadena cuatro meses de descensos
El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma la tendencia a la baja con 53.241 compraventas en abril, la cifra más baja desde agosto del año anterior
EP
La compraventa de viviendas bajó en abril un 1,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 53.241 operaciones, su menor cifra desde el pasado mes de agosto, lastrada por las operaciones sobre viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 2,4% interanual, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el descenso registrado en el cuarto mes del año, la compraventa de viviendas encadena cuatro meses consecutivos de retrocesos después de que en enero, febrero y marzo bajara un 5%, un 0,5% y un 2,2%, respectivamente.
El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en abril fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 2,4% interanual, hasta las 41.783 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 0,6%, hasta las 11.458 operaciones.
El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 49.946 operaciones, un 1% menos que en abril de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,3%, hasta un total de 3.295 transacciones.
En tasa intermensual (abril sobre marzo), la compraventa de viviendas bajó un 13,1% tras retroceder tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-13,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-12,2%). En los cuatro primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,4%, con caídas del 4% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,9% sobre viviendas usadas.
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