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DISTRIBUCIÓN

'Fortune' reconoce a Mercadona como la empresa más innovadora del sector en España

La cadena de supermercados ocupa la posición 148º en Europa

Valencia MERCADONA. Presentación de resultados de 2025 por Juan Roig. Calle Ciudad de Sevilla nº 17 y 18, Polígono Industrial Fuente del Jarro en Paterna (Valencia). VLC

Valencia MERCADONA. Presentación de resultados de 2025 por Juan Roig. Calle Ciudad de Sevilla nº 17 y 18, Polígono Industrial Fuente del Jarro en Paterna (Valencia). VLC / JM LOPEZ / LEV

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José Luis Zaragozá

València

Mercadona ha sido reconocida como la empresa más innovadora en la distribución de España, según la prestigiosa revista 'Fortune', líder en negocios mundial. La publicación ha presentado esta mañana la segunda edición del ranking de empresas más innovadoras de Europa, donde destaca la presencia de la cadena de supermercados presidida por Juan Roig como la única del sector de España, y la octava en el listado de la distribución europea.

Asimismo, en el listado general compuesto por 300 empresas europeas de varios sectores, de las cuales solo aparecen 12 mercantiles españolas, la compañía de supermercados ocupa la 148ª posición, subiendo 97 posiciones respecto al año pasado, cuando quedó en la 245ª posición.

Modelo propio y transversal

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes, la compañía lleva a cabo un modelo de innovación propio y transversal centrado en cuatro ejes: la innovación de producto, que canaliza a través de sesiones de coinnovación que realiza con sus clientes en sus veinte centros de coinnovación "para desarrollar mejoras y novedades en el surtido; la de procesos, apostando por la transformación digital para optimizar tareas como la gestión de tiendas; la social, con la colaboración con entidades sociales; y la abierta y colaborativa, colaborando con organizaciones especializadas en encontrar soluciones innovadores que aporten valor a toda la organización". aseguran fuentes de la compañía valenciana.

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Ventas

Mercadona cerró el ejercicio de 2025 con cifras récord de facturación y beneficios, consolidando su liderazgo en la distribución alimentaria en España. La cadena presidida por Juan Roig ha logrado un negocio de 41.900 millones de euros, frente a los 38.835 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. Con esta espectacular cifra, la cadena valenciana de supermercados, con presencia también en Portugal, se consolida como primera en el 'ranking' español de compañías por volumen de ventas. Del total, 39.800 millones correspondieron a España y el resto (2.092 millones), a Portugal.

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