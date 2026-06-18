Foro Mediterráneo, en directo | Francesc Torralba: "Lo que se ha construido en el Mediterráneo tiene que ver con el humanismo"

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

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Hereu: "Tenemos que afrontar los retos sumando el esfuerzo entre diferentes" "Más allá del ruido, están pasando transformaciones estructurales que ligan con la filosofía de vuestro foro. Tenemos que afrontar los retos sumando el esfuerzo entre diferentes. Sabemos lo que nos jugamos", ha dejado claro el ministro.

Hereu: "Necesitamos una Europa más confiable para ser más abierta al mundo" "La tesis de nuestro Gobierno es la de una Europa más confiable en sí misma para ser más abierta al mundo. Esa es la única manera de abordar los grandes retos. Más igualdad dentro del Arco y más igualdad en el Mediterráneo", ha reclamado Hereu desde la visión institucional.

Hereu: "Lo que me hiere más es que la diferencia entre el norte y el sur del Mediterráneo siguen siendo abismales" "Les quiero expresar que nos quedan muchos retos. He visto el mapa que hacen desde el punto de vista del PIB... sobre el arco mediterráneo. Hay un gran reto para luchar por la igualdad. Hay que trabajar por la igualdad en el marco del Arco Mediterráneo. Lo que me hiere más es que la diferencia entre el norte y el sur del Mediterráneo siguen siendo abismales", ha lamentado Hereu.

Hereu: "Hemos aprobado 719 millones para la gigafactoría europea de IA en Cataluña" "Este martes hemos aprobado 719 millones para el proyecto de la gigafactoría europea establecida en Cataluña y compartida en Madrid, una de las grandes infraestructuras para abordar la transformación de la IA. En el Arco Mediterráneo", ha recordado Hereu, evidenciando la importancia industrial de la región.

Hereu: "Estamos preparando a España como nuevo hub industrial de Europa" "Si nos vamos a Repsol, está presente en la petroquímica de Tarragona, en Cartagena, y está afrontando una gran transformación. Acabamos de asignar 200 millones a Cemex en Alcaná para la transformación de la industria cementera", ha ejemplificado Hereu. "Estamos preparando la emergencia del nuevo gran hub industrial de Europa, que es España"

Hereu: "Estamos invirtiendo 3.400 millones para cambiar el modelo turístico" "Hay muchas líneas en la que trabajamos. Estmaos invirtiendo 3.400 millones para desconcentrar, digitalizar y desestacionalizar el modelo turísitico. Un país que recibe 100 millones de personas tiene que cambiar el modelo si quiere hacer palpable su sostenibilidad", son las palabras de Hereu.

Hereu: "Estamos en un proceso de reindustrialización" "Estamos hablando del gran motor, del mayor motor. Por suerte, no el único, porque tenemos que construir nuevos motores en España. Estamos en un proceso que podríamos resumir como de reindustrialización e impulso industrial, como hacía décadas que no vivíamos", ha explicado Hereu, además de un momento de transformación del modelo turístico.

El potencial del Mediterráneo como factor de cambio "El 47% del agregado bruto industrial, más del 50% de las exportaciones. Este es uno de los escenarios primordiales para impulsar el cambio hacia una economía más abierta, y donde tenemos que incrementar el peso de la industria manufacturera en nuestra economía", ha ampliado el ministro de Industria y Turismo.

Jordi Hereu: "Este es el año para tomar compromisos" "El Mediterráneo nos obliga y nos impulsa a comprometernos con el desarrollo, el multilateralismo y la paz. Quiero hacer algunos comentarios sobre la dimensión de la prosperidad. Este es el año para tomar compromisos, y yo hablaré de algunos que están en marcha", ha abundado Hereu.