Warsh estrena su mandato en la Reserva Federal sin cambios en los tipos pero se abre a una subida este año

La primera prueba de fuego de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) ha terminado con la decisión más clásica de un banquero central: no hacer nada. Con esta decisión, el hombre elegido por Donald Trump ha optado por el famoso “esperar y ver” y ha mantenido intactos los tipos de interés en el 3,50-3,75% sin grandes sorpresas para el mercado. Pese que la Reserva Federal ha mantenido los tipos de interés, nueve de los 18 gobernadores de la Fed esperan al menos una subida este año -seis de esos nueve esperan múltiples subidas-. Warsh, sin embargo, ha confirmado en rueda de prensa que no se ha pronunciado sobre este alza del coste del dinero.

Con esta decisión, Warsh vuelve a la cúpula de la Fed tras consolidar la divergencia transatlántica en materia de tipos de interés con el Banco Central Europeo (BCE), entidad que optó por endurecer las condiciones monetarias la semana pasada. De esta manera, el banco central encadena cuatro decisiones sin modificar la tasa de referencia, desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos. La Fed ha tomado otro camino con Warsh a la cabeza, cuya etapa arranca con la inflación en su nivel más alto en cerca de tres años.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán –aún pendiente de oficializarse— ha dado un respiro considerable al mayor banco central del mundo. Con la paz pactada entre Teherán y Washington, el mercado ha recortado las expectativas de una subida cercana del precio del dinero en Estados Unidos, a pesar de que la inflación se sitúa en el 4,2%. En este contexto, los responsables de la entidad monetaria han decidido esperar antes de intervenir en la economía que dirige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Todos los miembros con derecho a voto de la Fed, un total de 12, han mostrado su apoyo a la decisión, por lo que ha salido adelante de manera unánime. Warsh ha anunciado en rueda de prensa que creará cinco grupos de trabajo para examinar las operaciones de la Reserva Federal: comunicación, inflación, productividad y empleo, datos e inteligencia artificial e impacto tecnológico.

Igualmente, el banco central ha emitido un comunicado menos extenso en comparación a los publicados en anteriores ocasiones con el objetivo de eliminar el sesgo que apuntaba a futuros recortes, en línea con las declaraciones manifestadas por el propio Warsh y tras el voto de protesta de tres gobernadores en la reunión de abril.

Proyecciones económicas a la baja

"La actividad económica se expande a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, que se debe, en parte, al conflicto en Oriente Próximo", ha señalado la Reserva Federal en un comunicado.

El banco central del país norteamericano ha sostenido que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital se mantienen "fuertes". De la misma manera, el comunicado del banco central estadounidense señala que la evolución del mercado laboral estadounidense se ha mantenido "prácticamente" sin cambios, tanto en la creación de empleo como en la tasa de paro.

Las proyecciones de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal apuntan a que el precio del dinero se situará mayoritariamente durante 2026 en una horquilla de entre el 3,75% y el 4,25%. Esta previsión supone un desplazamiento al alza respecto a las estimaciones de marzo, cuando ningún participante contemplaba que los tipos pudieran superar el umbral del 4%.

En la misma línea, ningún miembro del FOMC prevé ahora que el precio del dinero pueda bajar del 3,25% durante este año, mientras que en marzo varios participantes sí apuntaban a la posibilidad de que los tipos descendieran por debajo del 3%. Para 2027 y 2028, las previsiones mayoritarias de la Fed sitúan la tasa de referencia en niveles algo más moderados, en torno al 3,25%. No obstante, algunas estimaciones se han desplazado hacia escenarios de tipos más elevados para ambos ejercicios, lo que anticipa la posibilidad de una política monetaria más restrictiva durante más tiempo.

En relación con el crecimiento económico, el banco central estadounidense ha revisado a la baja sus previsiones para 2026. La Fed espera ahora que el PIB avance un 2,2% anual, dos décimas menos de lo estimado en marzo. Para 2027 mantiene su previsión en el 2,3%, mientras que ha elevado en una décima, hasta el 2,2%, su pronóstico para 2028.

La institución también ha aumentado de forma significativa su previsión de inflación para este año, hasta el 3,6%, frente al 2,7% anticipado hace tres meses. Se trata de una revisión al alza de nueve décimas, en un contexto marcado por los efectos de la guerra de Irán. En cambio, la Fed apenas ha modificado sus expectativas de incremento de los precios para 2027 y 2028.

Por su parte, las previsiones sobre el mercado laboral han mejorado ligeramente. La tasa de paro esperada se sitúa ahora en el 4,3%, una décima por debajo de lo anticipado en marzo.

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Las últimas estadísticas disponibles de Estados Unidos sitúan la inflación en el 4,2% en mayo, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo ese mismo mes en el 4,3%, en un contexto de fuerte creación de empleo durante los últimos meses. A su vez, el PIB del primer trimestre fue revisado recientemente a la baja, hasta reflejar un crecimiento del 0,4% respecto a los tres meses anteriores.