Santacreu (Cambra): "El Mediterráneo es un mar de oportunidades y prosperidad compartida"

"La tierra nos da los frutos, el mar nos da la riqueza". Hace más de siete siglos este era el lema del Consulado del Mar, un organismo comercial que regía la actividad económica de Barcelona y, por ende, de gran parte del Mediterráneo. Hoy, en pleno siglo XXI, dicha máxima sigue teniendo toda la vigencia, tal como han corroborado representantes de las cámaras de comercio de Jordania, Croacia y la propia Barcelona, citadas en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, evento organizado por Prensa Ibérica.

"El Mediterráneo es un mar de oportunidades y prosperidad compartida", ha reivindicado Josep Santacreu, presidente de la cámara de Barcelona, en un acto moderado por la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez. Actualmente, la capital catalana ostenta la presidencia de ASCAME (en inglés, Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry), una entidad que coordina a 150 cámaras de comercio repartidas por todo el 'Mare Nostrum'. Y desde la misma, las distintas partes buscan incrementar los lazos entre economías diferentes, pero complementarias.

Una de las últimas en incorporarse en el tiempo ha sido Croacia, tal como ha explicado su portavoz, Sara Štrljić Pezelj. El país balcánico no solo tiene en común con Catalunya que ha servido de decorado de populares series como Juego de Tronos o un destino turístico que cada año acoge a millones de visitantes, sino también ha reivnidacado su espíritu comercial. "Somos un puente entre centro y este de europa y el Mediterráneo", ha afirmado Štrljić Pezelj.

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Hay al menos dos cosas que han caracterizado históricamente eso que los romanos bautizaron como 'Mare Nostrum'. La primera, esa vocación comercial y de abrirse al mar. La segunda, una extraordinaria resiliencia ante las crisis, de la que en las orillas del este se muestran especialmente orgullosos, especialmente en el actual contexto. "Estamos habituados a los problemas en Oriente Medio, aprendemos, nos hace más fuertes", ha bromeado Fathi Al Jaghber, presidente de la Cámara de Industria de Jordania.