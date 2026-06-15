La multinacional farmacéutica CSL inaugura su nueva sede central en España en Barcelona

La multinacional farmacéutica CSL inauguró oficialmente este lunes en Barcelona su nueva sede central en España. CSL Vifor y CSL Behring completan de esta manera su proceso de unificación como una única compañía, CSL, que mantiene en la capital catalana su sede estratégica de operaciones. CSL es una multinacional biotecnológica de origen australiano especializada en enfermedades raras y el desarrollo de vacunas. Opera a través de tres filiales principales (CSL Behring, CSL Seqirus y CSL Vifor).

CSL está presente en más de 100 países y sus soluciones farmacéuticas ayudan cada año a millones de personas en múltiples áreas, incluyendo inmunología, hematología, vacunas y enfermedades respiratorias. 8,8 millones de pacientes en todo el mundo son tratados con sus terapias derivadas de plasma y recombinantes. La plantilla mundial supera los 29.000 empleados.

CSL es líder a nivel mundial en tratamientos para la hemofilia y las inmunodeficiencias, vacunas para la prevención de la gripe y terapias para el déficit de hierro, la diálisis y enfermedades renales.

António Charrua, director general de CSL Iberia, destacó que la inauguración de la sede en Barcelona sirve como “un refuerzo al compromiso de la compañía por estar todavía más cerca de los pacientes, de los profesionales sanitarios y de las instituciones con las que colaboran cada día". "CSL cuenta con una de las mayores redes de obtención de plasma del mundo, clave para la producción de estas terapias, que, merece la pena recordar, son medicamentos críticos utilizados en enfermedades raras, urgencias, cirugías y cuidados intensivos”, dijo Charrua. Destacó los 1.400 millones de dólares invertidos en I+D el último año, o los 59 ensayos clínicos en marcha. "Toda esta investigación da frutos, en los últimos meses hemos presentado en España tres nuevas terapias, Hemgenix, Filspari, Andembry", explicó.

Con sus más de 110 años de historia y larga trayectoria en Europa, la compañía siempre ha alardeado de estar vinculada a la investigación más puntera. “En Marburg (Alemania), en los orígenes de nuestra compañía en suelo europeo se desarrollaron las primeras terapias con sueros, sentando las bases de la inmunología moderna, de hecho, el Dr. Von Behring ganó el premio nobel de medicina por ello. Siempre nos hemos esforzado por estar en la vanguardia de la investigación y por ofrecer soluciones a necesidades médicas no resueltas para enfermedades graves, raras y crónicas, y así mejorar la calidad y esperanza de vida de los pacientes", destacó Charrua. Desde las nuevas oficinas, ubicadas en el número 545 de la avenida Diagonal, en pleno Central Business District (CBD) de Barcelona, el objetivo es abrir una nueva etapa de expansión para CSL en España y en Barcelona. El Grupo CSL tiene una facturación mundial prevista para este año del orden de los 15.600 millones de dólares (unos 2,5 millones en España).

Noticias relacionadas

La embajadora de Australia en España, Rosemary Morris-Castico, se desplazó a Barcelona para 'apadrinar' la inauguración de las oficinas de CSL, apuntó que se trata de una empresa "orgullosamente australiana, pero también global" y resaltó la importancia del nuevo medicamento Hemgenix, que reduce "la necesidad". Por su parte, la concejala de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, ha hablado de un "día de celebración" para la ciudad de Barcelona gracias a un "actor clave" como CSL. "Nos ayuda a posicionar a la capital catalana como la capital científica y tecnológica de España y del sur de Europa", ha reflexionado en voz alta Villanueva. De hecho, la concejala de Salud del Ayuntamiento de Barcelona afirmó que el sector de las ciencias de la vida es la tercera actividad económica de Catalunya con un 8% del PIB, más de 300.000 puestos de trabajo y 94 instituciones relacionadas. "El 93% de este ecosistema se encuentra en Barcelona ciudad que vive una auténtica revolución científica y de generación de talento", aplaudió Villanueva. "Barcelona es una ciudad de oportunidades en la que se puede innovar e invertir", ha concluido la concejala de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, que ha cedido su palabra al presidente de la Comisión de Salud del Parlament, Carles Campuzano.