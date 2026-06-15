Massimo Doris: "¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar?"

Esa es la idea que vertebra “La Diferencia”, la nueva campaña que la entidad lanza en España y que cuenta con un protagonista poco habitual en este tipo de iniciativas: su máximo directivo. Así, es Massimo Doris, Consejero Delegado del Grupo Mediolanum, quien explica personalmente qué hay detrás de un modelo de banca que lleva décadas construyéndose alrededor de las personas.

El anuncio se desarrolla en el Aula Magna de la Universidad de Pavía, un escenario elegido para reforzar la profundidad de una reflexión que va más allá del ámbito financiero. Allí, Doris plantea una pregunta aparentemente sencilla: ¿somos realmente conscientes de la diferencia entre oír y escuchar? A partir de esa idea, el mensaje avanza hacia otros matices que, según la entidad, resultan esenciales para entender su manera de hacer banca: no es lo mismo entender que comprender, no es lo mismo estar cerca que ser cercano y tampoco es lo mismo ofrecer fiabilidad que generar confianza.

Lejos de ser un recurso publicitario, esta reflexión resume la filosofía de una entidad que sostiene que lo importante no es únicamente qué ofrece un banco, sino cómo acompaña a sus clientes a lo largo de su vida. Porque si algo defiende Banco Mediolanum es que las decisiones financieras son algo más que operaciones económicas; detrás de cada ahorro, inversión o planificación de la jubilación existen proyectos, inquietudes y objetivos personales que requieren algo más que una respuesta estandarizada.

Precisamente por ello, Banco Mediolanum se diferencia porque ofrece un modelo de asesoramiento financiero personalizado que sitúa al cliente en el centro de cada decisión. Su propuesta se articula a través de la figura del Family Banker, un asesor financiero que acompaña a cada persona en la gestión de sus finanzas desde una perspectiva global y a largo plazo. No se trata únicamente de recomendar productos financieros, sino de ayudar a construir una planificación a largo plazo coherente con cada etapa vital, abordando cuestiones relacionadas con la inversión, el ahorro, la financiación, la protección patrimonial o la jubilación.

La clave de este modelo es que la relación no se limita a momentos puntuales ni a necesidades concretas. Se construye con el tiempo, evolucionando junto al cliente y adaptándose a sus circunstancias. Por eso, desde la entidad insisten en que la diferencia del modelo Mediolanum no es técnica, sino relacional. Aunque dispone de una oferta completa de productos y servicios financieros, considera que su verdadero valor diferencial reside en las personas y en los vínculos de confianza que se establecen a lo largo de los años.

Ese planteamiento cobra especial relevancia en un contexto en el que la digitalización ha transformado profundamente la relación entre clientes y entidades financieras. Los procesos son cada vez más ágiles, las operaciones pueden realizarse desde cualquier lugar y la tecnología ha simplificado numerosas gestiones. Sin embargo, también ha reducido el contacto personal en buena parte del sector. Frente a esa tendencia, Banco Mediolanum defiende que la tecnología debe ser una herramienta para mejorar la relación, nunca para sustituirla.

La entidad combina asesoramiento personalizado e innovación tecnológica, utilizando herramientas que facilitan la planificación financiera, el seguimiento de objetivos y el acceso a la información. Pero mantiene una premisa clara: la tecnología es un medio y no un fin. Su función consiste en hacer más eficiente la labor del asesor, no en reemplazar el valor de la conversación, la cercanía y el conocimiento del cliente. En un entorno cada vez más automatizado, el banco considera que el componente humano resulta más importante que nunca.

La elección de Massimo Doris como rostro visible de la campaña refuerza precisamente esa idea de cercanía y autenticidad. No es habitual que el máximo ejecutivo de una entidad financiera que, a su vez, forma parte de la familia principal accionista de la misma, asuma un papel tan protagonista en una campaña de comunicación. Sin embargo, en el caso de Mediolanum, su presencia responde a una lógica profundamente ligada a la identidad del grupo. Massimo Doris no solo dirige la entidad, sino que representa la continuidad de un modelo empresarial y de una forma de entender la banca que hunde sus raíces en la historia de la compañía.

Massimo Doris, Consejero Delegado de Grupo Mediolanum, protagoniza la campaña La Diferencia / Nicola Biagetti

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de Milán, inició su carrera en el grupo en 1999 como asesor financiero y ha desarrollado toda su trayectoria profesional dentro de la organización. Tras participar en proyectos vinculados a la banca online, dirigir áreas de formación y liderar la red comercial en Italia, asumió en 2005 la responsabilidad de Banco Mediolanum en España, trasladándose a Barcelona para impulsar el crecimiento de la entidad en uno de los mercados estratégicos del grupo. Tres años más tarde regresó a Italia para asumir la dirección de Banca Mediolanum, consolidando desde entonces un crecimiento sostenido que ha permitido al grupo superar por primera vez los 1.000 millones de euros de beneficio y reforzar su posición entre las entidades financieras más sólidas de Europa.

Su vinculación con la compañía también tiene una dimensión familiar. Massimo Doris es hijo de Ennio Doris, fundador de Mediolanum y figura clave en la construcción de un modelo basado en la cercanía al cliente y el asesoramiento personalizado. Durante años, Ennio Doris fue también la imagen pública de la entidad en Italia, una tradición que su hijo continúa desde 2014 y que ahora se traslada al mercado español a través de “La diferencia”. Más que explicar una estrategia corporativa, Massimo Doris encarna una forma concreta de entender la relación entre un banco y sus clientes.

Ese discurso, además, encuentra respaldo en los resultados obtenidos por la entidad. Banco Mediolanum cuenta actualmente con más de 290.000 clientes en España, una red de más de 1.650 Family Bankers y más de 15.500 millones de euros en recursos de clientes. A nivel europeo, el Grupo Mediolanum supera los dos millones de clientes, dispone de más de 7.000 Family Bankers y gestiona más de 154.000 millones de euros en recursos de clientes.

Pero más allá de las cifras de negocio, la entidad pone el acento en la satisfacción de quienes forman parte de su modelo. Según la consultora independiente STIGA, Banco Mediolanum ha sido reconocida durante siete años consecutivos como la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española, alcanzando una puntuación de 8,56 sobre 10 en satisfacción global y de 9,15 sobre 10 en la valoración del asesor financiero. Especialmente significativo resulta el grado de identificación de los clientes con su Family Banker, que alcanza el 97,5%, muy por encima de la media del sector, situada en el 48,9%.

Para la entidad, estos resultados reflejan que la confianza no es un concepto abstracto, sino una realidad construida a través de miles de relaciones personales que se mantienen en el tiempo. Relaciones que ayudan a tomar decisiones más informadas, a afrontar con mayor seguridad los cambios de cada etapa vital y a planificar el futuro con una visión de largo plazo.