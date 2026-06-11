La venta de viviendas corrige un 11% en el primer trimestre del año

El mercado residencial español ha arrancado 2026 con un freno claro tras el fuerte dinamismo del año anterior. La compraventa de viviendas cayó un 11,3 % interanual en el primer trimestre, hasta las 163.322 operaciones, según los datos provisionales publicados este jueves del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La cifra supone 20.718 transacciones menos que entre enero y marzo de 2025, cuando se firmaron 184.040 compraventas, y es muy parecida a las registradas en el primer trimestre de 2024, cuando se contabilizaron 160.441 operaciones.

El ajuste llega después de un 2025 especialmente activo. En el conjunto del ejercicio pasado se registraron 751.907 operaciones, un 5,1% más que en 2024 y el mayor volumen anual desde 2007, en pleno 'boom' inmobiliario antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria.

La lectura del dato, por tanto, apunta más a una pérdida de intensidad —o una estabilización— tras un ejercicio excepcional que a un desplome del mercado. Las operaciones siguen muy por encima de los mínimos de la serie histórica.

Por régimen, la vivienda libre concentró la práctica totalidad del mercado, con 159.317 operaciones entre enero y marzo, un 11% menos que un año antes. Por contra, es más agudizado el desplome en la vivienda protegida —con un peso muy reducido—, donde la caída alcanza el 20,4% interanual.

Dentro de la vivienda libre, la segunda mano siguió dominando el mercado, con 146.292 operaciones, pese a retroceder un 10,9%. La vivienda nueva sumó 13.025 transacciones, un 12,2% menos que en el primer trimestre de 2025.

La caída se acentúa frente al cierre del año pasado

El retroceso general del mercado es más pronunciado en comparación con el trimestre anterior. Frente a los últimos tres meses de 2025, cuando se alcanzaron 200.250 compraventas, las transacciones se redujeron un 18,4%, lo que equivale a 36.928 transacciones menos, según los datos de Vivienda y Agenda Urbana.

En este sentido, también en la comparación trimestral se aprecia un ajuste generalizado. Las ventas de viviendas libres bajaron un 17,8% respecto al cuarto trimestre de 2025, mientras que las de vivienda protegida se desplomaron un 35,9%. Dentro de la libre, la vivienda usada cayó un 16,3% y la nueva, un 32%.

Cuatro comunidades concentran casi dos tercios del mercado

La actividad continúa muy concentrada en los principales mercados residenciales. Andalucía lideró las compraventas en el primer trimestre, con 31.162 operaciones, seguida de Cataluña, con 26.107; la Comunidad Valenciana, con 24.744, y la Comunidad de Madrid, con 18.865. Estas cuatro autonomías reunieron el 61,8% de todas las transacciones registradas en España entre enero y marzo.

También fueron protagonistas del ajuste. Entre los grandes mercados, Madrid registró la caída más intensa, con un descenso interanual del 13,7%. Le siguieron Andalucía, con un retroceso del 13,3%; la Comunidad Valenciana, con una bajada del 11,7%, y Cataluña, donde la disminución fue más moderada, del 7,9%.

El descenso fue prácticamente generalizado por territorios. Navarra sufrió la mayor caída relativa, con un 30,7% menos de operaciones que un año antes. También destacaron los retrocesos de Baleares, del 18,3%, y Galicia, del 16,6%. La Rioja fue la excepción, al registrar un leve incremento del 1%, hasta las 1.411 compraventas.

El comprador extranjero también se enfría

Uno de los cambios más relevantes del trimestre fue el retroceso de la demanda extranjera. Los compradores extranjeros, residentes o no en España, protagonizaron 26.977 operaciones, el 16,5 % del total nacional. Esta cifra supone una caída del 17,6 % respecto al primer trimestre de 2025.

El enfriamiento fue especialmente acusado entre los no residentes. Sus compras bajaron un 21%, hasta las 11.556 operaciones, y representaron el 7,1% de todas las transacciones del trimestre, de acuerdo a los datos publicados este jueves por la cartera liderada por Isabel Rodríguez.

Por otro lado, las compras realizadas por residentes en España, tanto españoles como extranjeros, sumaron 151.707 operaciones, un 10,4% menos que un año antes. Pese al descenso, continuaron representando casi el 93% del mercado.

La presencia del comprador extranjero siguió siendo muy elevada en las zonas turísticas y del litoral. En la Comunidad Valenciana, los extranjeros participaron en el 33,3% de las compraventas; en Baleares, en el 31,1%; en Canarias, en el 28,2%, y en Murcia, en el 24,9%.

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A escala provincial, Alicante volvió a destacar como el principal foco de demanda no residente. Entre enero y marzo se registraron allí 4.190 compras de no residentes, el 33,8% de todas las operaciones de la provincia. También sobresalieron Málaga, con 1.942 operaciones de no residentes, y Santa Cruz de Tenerife, con 549.