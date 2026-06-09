El absentismo laboral en la industria alimentaria supera el 7,6%, un punto por encima de la media española

Cuenta Héctor Blasco, director general de la mutua Umivale Activa que un estudio elaborado por su compañía, a partir de datos de la Seguridad Social, sobre el absentismo laboral en España, no solo coloca a nuestro país a la cabeza de Europa, sino que constata que "mientras desde 2016 las bajas o incapacidades temporales han aumentado en las empresas europeas una media del 29%, aquí el incremento ha sido del 129%, lo que significa que se han multiplicado por 4,6 veces". El ejemplo lo ha puesto Blasco este martes en el marco de la 29ª jornada IESE Food & Beverage, que la escuela de negocios barcelonesa organiza en colaboración con la consultora Deloitte, durante una mesa redonda en la que se ha puesto sobre la mesa cómo están trabajando las empresas del sector alimentario para reducir esas cifras.

En el caso concreto de la industria que fabrica, distribuye y comercializa alimentos, el informe de Umivale Activa señala que el incremento desde 2018 ha sido del 57%, hasta situarse en una tasa del 7,66% de los trabajadores del sector, más de un punto superior al 6,24% de la media española. Sin llegar a un porcentaje tan alto, se queda en el 6,51%, es el comercio al por menor el que ha experimentado una mayor subida del absentismo, del 82%, ha cifrado Blasco.

¿Qué están haciendo las empresas?

"Uno de los problemas que tenemos es que este es un sector con una alta presencialidad y eso supone a veces un sobreesfuerzo para el trabajador, lo que rebaja su grado de compromiso con la empresa", ha expuesto Pedro Casaño, director global del área de Personas en la Corporación Hijos de Rivera, que fabrica, entre otras, la cerveza Estrella Galicia. La ventaja, ha señalado Casaño, tras recordar su paso por otras compañías multinacionales, "es que ahora, al tratarse de una empresa familiar, el margen en la toma de decisiones es más ágil y se puede reaccionar más rápido".

También es clave reforzar el compromiso y el sentimiento de pertenencia por parte del trabajador en Frit Ravick, el fabricante de snacks y productos para aperitivo. "En nuestro caso, por ejemplo, cuando una persona regresa de una baja temporal intentamos que mantenga una entrevista con su mánager o jefe más inmediato, para que este conozca de primera mano qué ha pasado y la persona que se reincorpora sepa que tiene a alguien con quien contar", ha indicado Judith Viader, consejera delegada de la firma catalana.

En Ametller Origen, una compañía en la que el abanico de puestos de trabajo va desde el campo y el trabajo agrícola hasta las tiendas, "lo que se hace es premiar a quienes sí vienen a trabajar", ha detallado, por su parte, Jordi Muns, director general de Servicios Corporativos de la empresa con sede en Olèrdola (Alt Penedès). "En el 'retail' o venta al detalle es donde la problemática es mayor, por eso se han revisado algunas de las operaciones que se realizaban en las tiendas, para simplificarlas o incluso eliminar las que más innecesarias, con el propósito de que el trabajador encuentre cierto bienestar, que no siempre es económico", ha señalado.