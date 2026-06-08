España presiona en Bruselas para garantizar que la maleta de mano sea gratuita en los aviones

España presiona en Bruselas para que el equipaje en la cabina de los aviones sea gratuito. Esa es la línea roja del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la negociación de la reforma del reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos, que el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo deben acordar antes del 15 de junio, según ha avanzado este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, a su llegada a la capital europea para participar en la reunión de ministros del ramo.

"Ha habido un acercamiento. Yo creo que se está trabajando para, de cara a ese 15 de junio, ver si es posible salvar el acuerdo. Nos hemos acercado mucho a la propuesta en la que se está trabajando, pero hay un obstáculo en este momento que para nosotros no es salvable, que es el tema de los equipajes de cabina. Vamos a ver si somos capaces de encontrar una redacción que nos permita estar cómodos y poder llegar al acuerdo, pero en este momento ese es el punto en el que España no puede mostrar su conformidad", ha afirmado Puente.

El reglamento de derechos de los pasajeros, data del año 2004, es la normativa que protege a los usuarios de transporte aéreo frente a cancelaciones, retrasos o problemas con el equipaje. En caso de no llegar a un acuerdo, el viajero seguirá bajo el paraguas de las reglas actuales. Y aunque para España la línea roja es la maleta de mano, una de los principales escollos de la negociación es el tiempo de retraso que da derecho a una indemnización.

Hasta el momento, un retraso de más de 3 horas da derecho a indemnización por parte de la compañía aérea. Pero con la reforma, según las últimas propuestas, este umbral subiría a 4 o incluso 6 horas, lo que dejaría sin compensación a más del 60% de los pasajeros que hoy sí la reciben, según alerta la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Además, la reforma también plantea recortar las indemnizaciones, al bajar la compensación mínima de 250 euros a 83 euros, un 67% menos.

Y aunque el ministro no ha avanzado cuál está siendo la propuesta final del acuerdo, ha defendido que la redacción actual de la reforma sobre tiempos de indemnización se basa en unos términos "bastante razonables y bastante aceptables". "Creo que sería una buena solución si se llegara a un acuerdo en relación con estos temas para los pasajeros", ha agregado.

Larga discusión

La cuestión del equipaje de mano viene de lejos y ha enfrentado a España con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción tras las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a varias aerolíneas por cobrar suplementos por el equipaje de mano. Y el caso es que la normativa actual es difusa sobre esta cuestión porque mantiene que los usuarios tienen derecho a portar un equipaje de mano gratuito en cabina, pero no indica qué se entiende por equipaje de mano. Las aerolíneas consideran que es un bulto pequeño, como un bolso o un maletín, mientras que el Gobierno defiende que se trata de la tradicional maleta de ruedas (conocida como 'trolley', en inglés).

Preguntado por esta cuestión, Puente ha afirmado que ha abordado la infracción a España en "infinidad de ocasiones" con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas. La última vez, en una reunión en Chipre, y la postura de España, "es clara", según el ministro, que citó a su colega de Consumo, Pablo Bustinduy, y se basa en defender "el derecho de los pasajeros a portar un equipaje en cabina que sea suficiente".