Ni la chistorra de Navarra ni la morcilla de Burgos: Cataluña lidera el sector de los embutidos en España y factura 2.856 millones anuales

Más de 180 empresas que facturan en conjunto 2.856 millones de euros anuales y emplean a 15.524 trabajadores. Este es el músculo de la industria del embutido en Cataluña, un sector que controla el 43,8% del volumen de ventas de estos productos realizadas en España y que vende al extranjero el 57,7% del total exportado del país, según datos dados a conocer por la Generalitat a través de la empresa pública Prodeca. El Mapeo del Sector de los Embutidos Cocidos y Curados en Cataluña concluye, a partir de estas informaciones, el papel que tiene Cataluña "como plataforma productiva y exportadora de referencia nacional e internacional", con una diversidad de oferta que supera, de largo, otros productos tan populares en España como la chistorra de Navarra, la morcilla de Burgos, la sobrasada mallorquina o los chorizos leoneses.

Del total de empresas catalanas que han sido incluidas en ese estudio, el 67% elabora tanto embutidos cocidos como curados, mientras que el 21% están especializadas en solo embutidos curados y el 12% en embutidos cocidos. Entre ellas destacan, según el informe, seis de las 10 principales empresas fabricantes de embutidos de toda España tienen su sede en Cataluña, como Casa Tarradellas, Noel Alimentària, Grupo Argal (las tres situadas en el 'top 50' de las marcas más compradas por los españoles, según el último ránking de Worldpanel), a las que se suman Costa Brava Mediterranean Foods, Costa Food y Corporació Alimentària Guissona, conocida por su marca bonÀrea.

Además, las 10 principales empresas de embutidos catalanas concentran más del 71% de la facturación estimada del sector y este proceso de concentración "responde a la necesidad de ganar dimensión empresarial, alcanzar economías de escala, ampliar la capacidad productiva y reforzar el portafolio de productos", señala el informe.

Cambios en el consumo

El mapeo de Prodeca registra cambios relevantes en los patrones de consumo, especialmente en el mercado occidental, ya que el 51% de los europeos afirma haber reducido la ingesta de productos cárnicos, cinco puntos más que en 2021, y casi la mitad asegura haber adoptado dietas no basadas en productos cárnicos en los últimos años. Esta evolución afecta especialmente a los perfiles jóvenes y las familias, y desplaza el consumo de embutidos hacia momentos más puntuales, vinculados al ocio, el aperitivo, las bandejas para compartir y la conveniencia. También se constata "una apuesta creciente por productos más saludables, como los 'clean label', con menos aditivos, los embutidos con menos grasas o sal y los productos con alto contenido proteico" y ganan peso los loncheados, los snacks, los formatos monodosis y los envases más sostenibles.

En este sentido, subrayan los autores del mapeo, la automatización como uno de los desafíos más relevantes para el futuro del sector. El incremento de los costes laborales y las dificultades para encontrar y fidelizar talento impulsan a las empresas a invertir en tecnología para optimizar procesos productivos, logísticos y administrativos. "Esta necesidad -insisten- es especialmente relevante en un sector con menos márgenes que en períodos anteriores por el incremento del coste de la materia prima".

Aspecto de un trozo de chorizo. / Freepik

También identifica como principales ámbitos en los que las empresas deben apostar el refuerzo del conocimiento de los mercados internacionales, la adaptación de productos y canales, la ampliación de gama, el ecodiseño de envases, la evolución hacia modelos circulares, la inversión en automatización o la innovación en productos más saludables y adaptados a nuevos perfiles de consumidor. Así las cosas, la fuerte presencia en el mercado nacional e internacional "refleja la capacidad del tejido empresarial catalán para competir en distintos segmentos del mercado", desde marcas reconocidas por el consumidor final hasta fabricantes especializados en marca de distribuidor y operadores integrados en el 'retail'.

La peste porcina

Además, las exportaciones catalanas de embutidos y elaborados cárnicos, que suponen el 22% de la facturación del sector, alcanzaron los 629,47 millones de euros en 2025, un 6,3% más que el año anterior, manteniendo una trayectoria de crecimiento sostenida durante la última década. De hecho, pese a los problemas que ha generado la declaración del brote de peste porcina hace seis meses, el sector ha sido capaz de abrir nuevos mercados en el extranjero e incrementar sus ventas en países como Vietnam o Corea del Sur.

Según las estimaciones del sector, el consumo mundial de embutidos y elaborados cárnicos podría crecer un 10,5% en valor entre 2025 y 2028, con incrementos especialmente destacados en mercados como Nigeria (+43,6%), Brasil (+32,3%), India (+8%), Colombia (+15,3%), Perú (+13,2%) o Japón (+9,2%). También se apuntan oportunidades en segmentos específicos, como los productos kosher y halal, un segmento este último que en Europa podría llegar a superar los 20.000 millones de euros en 2029.