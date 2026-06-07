El milmillonario negocio tras el Mundial 2026

El Mundial de fútbol de Norteamérica -el de Donald Trump, como lo llaman algunos- será el más rentable de la historia. Más diplomático que presidente del fútbol mundial, Gianni Infantino ha afinado una máquina de ingresos capaz de generar más de 11.000 millones de dólares (9.500 millones de euros) en el ciclo de cuatro años que se cierra este verano. Es el 47% más que en Qatar 2022, pero aún por debajo de los 14.000 millones de dólares (12.026 millones de euros) que la FIFA aspira a obtener con el de 2030, coorganizado por España, Marruecos y Portugal. El negocio vive regateando crisis económicas y sorteando minas en las relaciones internacionales, pero no se detiene.

La FIFA tiene ante sí un equilibrio delicado: convertir el fútbol en un deporte de masas en EEUU, más allá de la comunidad latina, sin renunciar a exprimir al máximo la rentabilidad del fan y su principal producto. Un salto de escala que no llega sin fricciones, ya que los clubes continúan reclamando más compensaciones por ceder futbolistas en un calendario cada vez más saturado, mientras que algunas ciudades de EEUU cuestionan las condiciones ventajosas que el organismo suele exigir a los anfitriones.

Pero la FIFA no ha construido su modelo cediendo terreno, sino con nuevas vías para monetizarlo. Este 2026, el gran símbolo será el VIP: una industria de suites, experiencias corporativas, restauración, servicios prémium y venta de eventos que superará por primera vez a los patrocinios como segunda fuente de ingresos.

Derechos audiovisuales

La venta de derechos audiovisuales seguirá siendo el pilar fundamental del negocio. Y no es para menos. La FIFA asegura que más de 5.000 millones de personas (el 60% de la población mundial) conectaron en algún momento con el Mundial de Qatar 2022 y que solo la final congregó a más de 1.500 millones de telespectadores. Este año, además, el salto de 32 a 48 selecciones ampliará el atractivo comercial del torneo. Esta vía de facturación alcanzará los 4.264 millones de dólares (3.970 millones de euros), superando por vez primera la barrera de los 4.000 millones de dólares. En este punto, el incremento respecto a Qatar 2022 será del 29%, sumará 964 millones de dólares (898 millones de euros).

Sin embargo, la FIFA ha preparado la agenda de la fase de grupos para que, como mínimo, uno o dos partidos de cada selección coincidan con un horario accesible o de máxima audiencia en su país. En el caso de la Roja, sus dos primeros encuentros, ante Cabo Verde y Arabia Saudí, se disputarán a las 18.00 horas de España. Estos partidos se podrán ver en DAZN, Movistar Plus+, Orange TV y RTVE. La plataforma deportiva ofrecerá todos los partidos, mientras que el ente público habría pagado 55 millones de euros por un paquete de encuentros que incluye todos los de España y los más destacados del día.

RTVE ha preparado paquetes comerciales de entre 330.000 euros y 975.000 euros, al ser uno de los pocos productos televisivos capaces de ordenar campañas de gran cobertura nacional. La UTECA, que agrupa a las televisiones privadas, ha anunciado una demanda contra el ente público por, presuntamente, vulnerar la ley de financiación de RTVE de 2009 y la retirada de la publicidad de la cadena.

A nivel global, es cierto que la FIFA ha marcado varios goles, pero también ha recibido alguna tarjeta amarilla en grandes mercados estratégicos. En China aspiraba a obtener hasta 300 millones de dólares (258 millones de euros), pero ha aceptado 60 millones de dólares (51 millones de euros) en un acuerdo in extremis con la televisión estatal CMG. En la India, donde domina el críquet, ha aceptado apenas un tercio de los 100 millones de dólares que pedía.

En el otro lado de la balanza están los fuertes incrementos en Japón y Corea del Sur, y el novedoso contrato con CazéTV en Brasil para acercarse a las nuevas generaciones. Este canal de YouTube, con 27,1 millones de suscriptores, emitirá los 104 partidos en calidad 4K.

Nuevos y viejos patrocinios

En cuanto a los patrocinios, siempre han tenido un papel protagonista en la maquinaria de la FIFA. Adidas, McDonald’s y Coca-Cola son marcas que relacionamos con el Mundial. En este ciclo, el organismo vuelve a marcar récord, con 2.693 millones de dólares (2.507 millones de euros) por comercial, el 52% más que en Qatar 2022.

La vuelta del Mundial a Norteamérica, y especialmente a EEUU, le ha dado acceso a la FIFA al mayor mercado publicitario y esto se nota en el perfil de algunos de los nuevos patrocinadores globales: Bank of America, Lay’s (PepsiCo) y Verizon. A estas marcas se han sumado otras ya consolidadas como Budweiser, Hisense y Dove. Por encima, la FIFA cuenta con ocho patrocinadores principales: Adidas, Visa, Qatar Airways, Lenovo, Hyundai-Kia, Coca-Cola, ADI Predictstreet y Aramco.

Estas dos últimas empresas han entrado en este ciclo y muestran hacia dónde va la industria del fútbol en el plano comercial. ADI Predictstreet es una plataforma de predicciones, rival del más conocido Polymarket, que suma al Mundial uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del negocio de las apuestas. Aramco, por su parte, es el socio número 1 de la FIFA, con un contrato de unos 100 millones de euros anuales que la petrolera firmó con la vista puesta ya en el Mundial 2034 que organizará su propietario, el Gobierno de Arabia Saudí.

El torneo de este verano, además, tendrá un impacto que va más allá de los ingresos directos de la FIFA. Se espera que el Mundial inyecte 10.500 millones de dólares (9.020 millones de euros) más a la inversión publicitaria global, según datos de la plataforma especializada WARC, sobre todo ante la perspectiva de que en EEUU se superen los 76,7 millones de telespectadores que, según Nielsen Sports, tuvo Brasil 2014. Todas las marcas, presentes o no en la FIFA o las federaciones, están atentas e intentan activar publicidad ligándola con la cita futbolística.

También la RFEF quiere aprovecharlo: calcula 22 millones en nuevos ingresos y ya ha anunciado cuatro patrocinadores. Además de Gemini -la IA de Google que estará con otras siete selecciones-, la Roja estrenará trajes de Loewe en sus viajes y ha fichado a Telefónica, ElPozo y Ebro para este ciclo mundialista.

Lío con las entradas

"En su cabeza sonaba espectacular". Así podría resumir un joven hoy el embrollo en el que se halla la FIFA con la venta de entradas. En su plan original, Infantino planteó multiplicar por seis este negocio. En él se incluyen los tíquets básicos, pero también los vip. La idea era aprovechar que los grandes estadios de Norteamérica ya están familiarizados con la oferta prémium para disparar los ingresos de los 508 millones de dólares (436 millones de euros) en Qatar 2022 hasta los 3.097 millones de dólares (2.884 millones de euros). Eso es el 28% de los ingresos totales del ciclo mundialista.

De las 16 sedes del campeonato, 11 se ubican en EEUU, lo que permitirá potenciar este negocio. La compañía estadounidense On Location, la misma que trabajó en los Juegos Olímpicos de París 2024, aseguró hace unos días que se registrará un nuevo récord de ingresos con sus paquetes de experiencias, vendidos a empresas y particulares de más de 125 países. Además, a diferencia de ediciones anteriores, en este Mundial la mitad de estos productos vip los han adquirido aficionados. La demanda general también acompaña: a 50 días del inicio del torneo, la FIFA asegura haber vendido ya más de cinco millones de entradas, por lo que el récord de asistencia de 3,5 millones fijado en EEUU 1994 está en camino de ser superado.

Ahora bien, el listón de 2026 es mucho más alto. Con 104 partidos y estadios de gran capacidad, el sold out total podría situarse entre seis y siete millones de entradas, por lo que la entidad aún deberá colocar entre uno y dos millones de tíquets para evitar la imagen de gradas vacías en televisión. Sin embargo, los altos precios de las entradas, los requisitos para obtener el visado en EEUU y la tensión política alrededor de la Administración de Trump han complicado la movilización clásica de hinchas internacionales. El torneo se ha preparado pensando más en la población local, dentro de ese reto mayúsculo de que el soccer eleve su número de seguidores en Norteamérica.

Para rentabilizar la experiencia en vivo, la federación mundial ha elegido estadios enormes, mayores que en otras ediciones. Puede hacerlo porque muchos recintos del Mundial 2026 son casas de equipos de la NFL, acostumbradas a gestionar grandes aforos y productos prémium. El estadio con menor aforo es el BMO Field de Toronto (Canadá), 45.000 asientos. Es menos de la mitad respecto a los 94.000 espectadores que caben en el AT&T Stadium de Dallas.

Además, también serán sede del campeonato otros históricos como el Azteca de Ciudad de México, que acogerá el partido inaugural el 11 de junio entre México y Sudáfrica. La final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que perderá el nombre comercial -como el resto de estadios- durante el campeonato. Es una exigencia de la FIFA, que ya ha obligado al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a tapar el logo de la automovilística en su fachada. Esta, de hecho, será una de las mayores inversiones que habrá hecho la organización, que, a diferencia de la de Qatar, apenas ha tenido que retocar sus estadios.

La otra cara de la cuenta de resultados está en el gasto. La FIFA prevé destinar 3.756 millones de dólares a la organización de la cita. La mayor partida será la operativa, con más de 1.100 millones de dólares para sostener una competición de 104 partidos en tres países: logística, seguridad, transporte, alojamientos, personal, arbitrajes, tecnología, servicios médicos, centros de entrenamiento y funcionamiento de sedes. A ello se suman 347 millones en operaciones de televisión, una partida clave para producir y distribuir la señal internacional que después monetiza con las televisiones de todo el mundo.

Reparto económico

El segundo gran bloque es el reparto deportivo. Federaciones y clubes recibirán 1.226 millones de dólares, apenas el 11% de los ingresos del ciclo. Las selecciones se repartirán 871 millones en premios y ayudas, con un mínimo de 12,5 millones para cada federación clasificada. Los clubes, cada vez más molestos por la ampliación del calendario y la cesión obligada de sus futbolistas, recibirán 355 millones. El cálculo irá en función de los días que cada jugador esté en el torneo, con una referencia próxima a los 11.000 dólares diarios por futbolista.

La explicación oficial de la FIFA es que el Mundial financia mucho más que el propio Mundial. En su presupuesto para este ciclo, el organismo prevé destinar más de 2.250 millones de dólares a desarrollo y educación del fútbol, sobre todo a través de federaciones, confederaciones y programas como FIFA Forward. Es la otra pata de su legitimidad: la élite genera recursos para sostener la expansión global del juego, financiar proyectos de base, profesionalizar estructuras y asegurar que el fútbol siga siendo el deporte rey allí donde aún compite por espacio, inversión y audiencia.

La lectura menos complaciente es que esa redistribución también sostiene una enorme arquitectura política y administrativa. La FIFA no solo reparte dinero: construye influencia, refuerza lealtades y alimenta una red de dirigentes, programas y estructuras que viven gracias al balón. Ahí reside la gran paradoja del Mundial. Es el producto más universal del deporte rey, pero también el que mejor explica cómo el fútbol mundial ha levantado una economía propia en los despachos.

Para los anfitriones, en cambio, no hay un canon directo equivalente; solo la promesa de una potencial inyección de 22.000 millones de dólares (19.000 millones de euros) a la economía de los tres países organizadores. La compensación llega por otra vía: turismo, consumo, empleo, exposición internacional e impacto económico. Es ahí donde se ve la asimetría del modelo. La FIFA captura los ingresos globales, paga la operación imprescindible, redistribuye una parte bajo el paraguas del desarrollo del fútbol y deja que ciudades y países anfitriones carguen con buena parte de la factura indirecta: seguridad, movilidad, adaptaciones urbanas, cesión de espacios y restricciones comerciales junto a los estadios.