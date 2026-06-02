Suara Cooperativa incrementó un 22% el número de servicios gestionados el pasado año

Suara Cooperativa, una entidad sin ánimo de lucro del tercer sector, cerró 2025 con unos ingresos de 162 millones de euros, lo que supone un 7,63 % más que el año anterior. En un comunicado, la cooperativa ha añadido que el crecimiento se ha traducido en un aumento del 12% en el número de personas atendidas con respecto el año anterior, hasta las 167.000. Suara Cooperativa finalizó el ejercicio 2025 con 39,5 millones de euros para fondos propios, un 11,9% más que los 35 millones de 2024.

Este incremento de la actividad permitió alcanzar un valor social integrado de 440 millones de euros, un 10% más que el valor de 2024. El valor social integrado representa el valor que la cooperativa aporta a sus grupos de interés, y tiene en cuenta factores como la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas, la generación de empleo, el desarrollo profesional y la innovación, entre otros. La cooperativa gestionó 345 servicios en 2025, lo que supuso un incremento de los servicios ofrecidos del 22% respecto del 2024, lo que permitió ese alza en el número de personas atendidas. El equipo de Suara Cooperativa está formado por 5.867 personas (86,4% mujeres), de las que 1.882 son personas socias.

De la misma forma, el fondo de maniobra se situó en casi 29 millones de euros al cierre de 2025, una cifra muy similar a la de 2024, mientras que el excedente de 2025 se situó en los 2,43 millones, lo que supuso un margen del 1,5% sobre el total de los ingresos. La cooperativa atendió en concreto a a 167.253 personas en 2025.

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La actividad de Suara Cooperativa está centrada principalmente en Catalunya, donde tiene presencia territorial en 24 comarcas, pero también se encuentra en Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Madrid, Navarra y también en Chile.