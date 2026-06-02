Los depósitos de las familias marcan un nuevo máximo pese a no crecer apenas en abril

Los depósitos de las familias alcanzaron un nuevo máximo histórico en abril al situarse en 1,1024 billones de euros, pese a registrar un avance prácticamente plano respecto al mes anterior. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares creció en 600 millones frente a marzo, cuando se situaba en 1,1018 billones.

En comparación con abril del año anterior, los depósitos de las familias aumentaron en 51.200 millones de euros, desde los 1,0512 billones registrados entonces. Esto supone un crecimiento interanual cercano al 4,9%.

La subida mensual equivale a un avance de apenas el 0,05%, lo que confirma la estabilización del ahorro familiar en depósitos después del fuerte incremento acumulado en los últimos años. Aun así, el volumen total se mantiene por segundo mes consecutivo por encima de la barrera de los 1,1 billones de euros.

El nuevo récord se produce en un contexto de moderación de la remuneración del ahorro bancario y tras varios meses de elevada liquidez acumulada por los hogares. En lo que va de año, los depósitos familiares han aumentado en 7.400 millones de euros, desde los 1,095 billones con los que cerraron diciembre.

El comportamiento de los hogares contrastó en abril con el de las empresas. Los depósitos de las sociedades no financieras descendieron hasta 348.400 millones de euros, frente a los 361.400 millones de marzo, lo que supone una caída mensual del 3,6%. No obstante, en términos interanuales, el ahorro de las empresas se incrementó un 7,6%, cuando acumulaban 323.600 millones.

En conjunto, los depósitos de los residentes en España en otras instituciones financieras monetarias se situaron en abril en 1,7337 billones de euros, por debajo de los 1,7422 billones de marzo. El descenso mensual se explica principalmente por la caída de los saldos empresariales, parcialmente compensada por el ligero avance de los hogares y por el incremento de otros subsectores.

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Los datos del Banco de España reflejan así que las familias continúan manteniendo una elevada posición de liquidez en cuentas y depósitos, aunque el ritmo de crecimiento se ha reducido al mínimo en el último mes disponible.