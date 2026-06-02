Antonio Brufau: "China está destruyendo el planeta"

Antonio Brufau, presidente de Repsol, y Francisco Reynés, presidente de Naturgy, han leído este martes la cartilla a las autoridades europeas en materia energética. Los dos ejecutivos han hecho una dura enmienda a la política de descarbonización emprendida por la Unión Europea en uno de los debates de la jornada de la Reunión del Cercle d'Economia que se celebra en Barcelona y analiza la viabilidad de la autonomía estratégica europea.

El programa de la entidad plantea si dicha autonomía es mito o realidad, y la respuesta de ambos directivos fue contundente: la Unión Europea, en su opinión, está muy lejos de ser autosuficiente en materia energética. Ha sido Brufau quien ha arrancado con las críticas a la política energética de Bruselas, comparándola con la de Estados Unidos y China. "En Europa prohibimos y regulamos y éste no es el camino a seguir; Estados Unidos está incrementando su peso en el planeta y al mismo tiempo ha reducido emisiones", ha dicho. "Es de admirar una política donde se incentiva al ciudadano y al empresario y no se le regula", ha agregado, antes de hacer su análisis sobre la potencia asiática. "En cambio, China, la realidad es que está destruyendo el planeta", ha manifestado el presidente de Repsol.

Brufau ha señalado que China fue en 2024 responsable del 30% de las emisiones y que las ha aumentado en los últimos años un 250%. Asimismo, ha cuestionado que se considere a China un país que emplea energía verde y hace productos verdes: "La política china lleva años financiando con dinero público a empresas públicas que producen con carbón tecnología verde". "Y los europeos somos colaboradores necesarios de esta situación", ha agregado. "¿Nos sentimos felices [los europeos] con haber reducido nuestras emisiones a menos del 6%, cuando estamos colaborando con un país que no se compromete a reducir emisiones?", se ha preguntado el directivo respecto a la relación de la UE con la potencia asiática.

Para Brufau, la UE tiene que hacer una reflexión: "No hay autonomía estratégica si no hay seguridad de suministro de energía, de petróleo, de minerales críticos..." En la misma línea se ha expresado Reynés: "Es un poco difícil pensar en autonomía real allí donde existe consumo pero no existen recursos". El presidente de Naturgy ha agregado que la UE se encamina a una paradoja: "Vamos a bajar nuestras emisiones porque iremos desindustrializándonos, y el gran ejemplo es Alemania, pero a la vez el mundo aumentará sus emisiones".

El diagnóstico de Reynés es claro: "¿Qué ha hecho Europa mal? No intentar equilibrar las tres balanzas: si sólo damos importancia a la descarbonización y no a la competitividad y la asequibilidad y no aseguramos suministro, nos podemos encontrar con episodios", ha señalado, en referencia al apagón del 28 de abril de 2025. "Tenemos que poner en equilibrio los tres objetivos; la sociedad no puede resolver un problema sin los otros dos porque los tres están interconectados", ha insistido.

A lo largo del diálogo que los dos directivos han mantenido con Carmina Ganyet, vicepresidenta del Cercle, Brufau ha pedido a las autoridades "más tecnología y menos ideología". "A partir de París, Europa es líder en descarbonización, pero nadie nos sigue, porque todo el mundo tiene sus objetivos", ha lamentado. "Es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el mundo, pero los países disponen de lo que disponen", ha añadido, en unas palabras en que ha apelado también al 'informe Draghi': "Europa tiene que entender que tiene que permitir a las empresas competir en igualdad de condiciones; la política energética e industrial tienen que formar parte de un todo".

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A lo largo de su intervención, los presidentes de Naturgy y Repsol han valorado el impacto de la reciente crisis económica desatada a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y han minimizado la posibilidad de una eventual falta de suministro. "España está a salvo a corto plazo", ha afirmado Reynés.