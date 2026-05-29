Puig zanja sin matices la fusión con Estée Lauder: "No estamos en venta, la familia permanecerá como accionista a largo plazo"

"Quiero recalcar que no estamos en venta: la familia permanecerá como accionista a largo plazo, y eso se hubiese mantenido así en la combinación de negocios planteada". Marc Puig, presidente ejecutivo de Puig, no ha dejado lugar a interpretaciones: la posibilidad de fusionarse con Estée Lauder está descartada y es hora de mirar hacia adelante.

En la primera interacción oficial con sus accionistas tras anunciarse que las conversaciones con el gigante estadounidense de la belleza no habían llevado a ninguna parte, el ejecutivo ha deslizado las cuestiones que podrían haber dificultado el acuerdo, ha mencionado todas las razones por las que cree que el futuro de esta compañía de perfumería y cosmética es más que halagüeño, y ha terminado aseverando la mayor: que Puig no está en venta.

"Durante los últimos meses hemos mantenido conversaciones con dos compañías", ha introducido el mismo, en la Junta General de Accionistas de la compañía. "Kering se dirigió a nosotros con una propuesta para un posible acuerdo de licencia a largo plazo de sus marcas de belleza, a cambio de una participación minoritaria en Puig y una contraprestación en efectivo", ha planteado Puig, en relación con una operación que Kering terminó cerrando con L'Oréal y sobre la que tampoco se había pronunciado públicamente todavía.

"Más tarde, Estée Lauder se puso en contacto con nosotros en relación con la posibilidad de combinar nuestras dos compañías familiares", ha proseguido el ejecutivo, antes de entrar en materia: "Dejamos claro que, dado que no estamos en venta, cualquier operación de estas características debería contemplar tres aspectos clave de esta posible fusión, la gobernanza, el liderazgo del negocio y unas consideraciones económicas que reconocieran correctamente el valor de la compañía y resultaran equitativas para todos los 'stakeholders'", ha explicado. "Tenemos el máximo respeto y admiración por la familia Lauder y por The Estée Lauder Companies; no obstante, no fue posible alcanzar un acuerdo que resultara satisfactorio para ambas partes", ha zanjado.

Luego, a la pregunta de un accionista sobre si sospechan que Estée Lauder ha podido plantear la operación como posible estrategia para ganar notoriedad en medio de la crisis interna que vive, Puig ha respondido que ambas familias tienen una relación "muy próxima" y que el problema ha sido que "las circunstancias no se han dado", en relación con los tres elementos anteriormente comentados: "gobernanza, liderazgo y temas económicos".

El nieto del fundador de la marca ha asegurado que si algo ponen de manifiesto ambas aproximaciones, contando la de Kering, es "el sólido reconocimiento que Puig ha alcanzado en el sector". Un reconocimiento, ha subrayado, "muy por encima" del que les "correspondería" por tamaño, lo que "confirma" su "posición como una compañía respetada en la industria".

"Hoy, Puig es una compañía más fuerte, global y diversificada que en cualquier otro momento de su historia", ha perfilado el ejecutivo, enfatizando "todo el potencial" que ve por delante y haciendo mucho hincapié en todo lo que les aporta ser una compañía cotizada, probablemente para defender la decisión de salir a bolsa pese a seguir fluctuando a un precio por acción 10 euros menor al que tenía en el momento de su debut, hace dos años.

Nuevo plan estratégico

En este sentido, y según ha ahondado después el consejero delegado de la compañía, José Manuel Albesa, el grupo tiene listo un nuevo plan estratégico que presentará en un Capital Markets Day (o Día del Inversor) que han anunciado que se celebrará el 28 de octubre en Madrid. "El futuro pasa por escalar aquello que ya funciona: consolidar nuestras marcas trieje, reforzar las marcas del segmento de nicho y seguir revolucionando la perfumería 'prestige'", ha anticipado Albesa, respecto al nuevo plan estratégico, que tendrá como "nuevo pilar de crecimiento" el negocio de la dermatología.

Albesa ha salido airoso de su primera junta general de accionistas como consejero delegado de Puig. Los inversores del grupo han aprobado las cuentas del año, el dividendo de 237 millones de euros que prevén repartir, la gestión del consejo de administración durante el ejercicio pasado, así como la nueva composición de este órgano, del que salen Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell, y Patrick Chalhoub, presidente del grupo árabe del lujo Chalhoub, y al que se incorporan el propio Albesa y Julie Van Ongevalle, presidenta y directora general de la empresa de productos de parafarmacia Opella.

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El más sonado de estos movimientos es el del directivo del Sabadell, que anticipa su salida prevista para final de año, pero para favorecer la aprobación en esta misma junta de su relevo. A las sospechas de que su decisión podía estar motivada (cuando se anunció) por una posición contraria a la posible operación de fusión con Estée Lauder, fuentes cercanas a ambos círculos respondieron entonces que, si fuera así, no mantendría entonces su cargo como presidente de Exea, el hólding empresarial y patrimonial de la familia Puig. Además, Oliu acaba de reafirmar su apuesta personal por Puig al invertir 1 millón de euros en la compra de un paquete de 70.000 acciones de la compañía días después de que se anunciara que, por ahora, no se adherían al grupo Estée Lauder.