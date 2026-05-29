'Encuentra a tu Marisa': Eurofirms Group celebra 35 años poniendo en valor la importancia del encaje cultural entre personas y empresas

¿Qué tienen en común esa persona que siempre encuentra soluciones cuando todo se complica, quien sabe rebajar tensiones en un equipo o quien convierte un mal día en uno mucho más llevadero? Probablemente, ninguna de esas cualidades aparece reflejada en un currículum. Y, sin embargo, son las que muchas veces marcan la diferencia dentro de una empresa.

Sobre esta idea gira 'Encuentra a tu Marisa', la nueva campaña con la que Eurofirms Group celebra sus 35 años de trayectoria y reivindica una forma distinta de entender la gestión del talento: poniendo el foco en las personas más allá de la experiencia o las competencias técnicas.

En un contexto en el que el mercado laboral se enfrenta a retos como el desajuste entre oferta y demanda de talento, Eurofirms defiende que el verdadero diferencial no está solo en las habilidades técnicas. La actitud, la empatía, la capacidad de adaptación o el compromiso se han convertido en elementos clave para construir equipos sólidos y sostenibles. El verdadero reto está en encontrar personas que encajen con la cultura, los valores y la manera de trabajar de cada organización.

Mucho más que cubrir vacantes

Fundada en Girona en el año 1991, Eurofirms nació con un propósito claro: ayudar a las personas. A lo largo de estas tres décadas y media, la compañía ha evolucionado de ser una empresa local hasta consolidarse como la primera multinacional española de gestión del talento, presente en siete países, con una red de más de 170 oficinas y una facturación superior a los 700 millones de euros en 2025.

Pero, más allá de los resultados, la trayectoria de Eurofirms se explica desde una convicción que se mantiene intacta desde sus inicios: poner a las personas en el centro. Una forma de entender la gestión del talento que no sería posible sin el compromiso de sus más de 1.700 profesionales. Su cultura People first, basada en el respeto, la responsabilidad y la transparencia, guía la toma de decisiones y la forma de relacionarse tanto con candidatos como con clientes. Según datos analizados por la compañía, el 89% de los errores de contratación no son visibles en un currículum. En cambio, cuando existe un encaje real entre persona y empresa, la productividad puede aumentar hasta un 21% y el rendimiento de los equipos crecer hasta un 56%.

Proyección de una entrevista People first en la gran pantalla de los cines de Callao en Madrid / Eurofirms Group

Una campaña con nombres propios

La campaña del 35 aniversario, bajo el concepto 'Encuentra a tu…', destaca la manera diferencial de Eurofirms de entender el talento. A través de nombres propios, como 'Encuentra a tu Marisa', 'Encuentra a tu Juan' o 'Encuentra a tu Sara' la iniciativa invita a reflexionar sobre el valor de conocer realmente a las personas, visibilizando aquellas cualidades que no se reflejan en un currículum, como la actitud, la empatía o la capacidad de adaptación, y que son clave para construir equipos y organizaciones más fuertes.

Como parte de esta campaña, Eurofirms ha llevado esta misma semana su filosofía People first a la gran pantalla de los cines Callao de Madrid, proyectando cómo es realmente una entrevista centrada en las personas: escuchar, entender las motivaciones de cada candidato y trabajar el encaje entre persona y empresa como un factor clave no solo para el rendimiento individual, sino también para construir relaciones laborales a largo plazo, equipos más cohesionados y organizaciones capaces de crecer juntas.

Con este aniversario, Eurofirms no solo celebra su historia, sino que refuerza su posicionamiento como partner estratégico en gestión del talento, reivindicando un modelo más humano, más consciente y, también, más eficaz para afrontar los retos del futuro del trabajo.