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Encuentro en Barcelona
Sigue en directo el II Foro Prensa Ibérica sobre paz y seguridad en Europa
Representantes institucionales, expertos y empresas del sector analizan en Barcelona el desafío de la autonomía estratégica europea en el nuevo escenario geopolítico
Redacción
Barcelona acoge este jueves 28 de mayo el II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, un encuentro organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico.
La jornada, que se celebra en el Hotel Eurostars Gran Marina, en el Moll de Barcelona, reúne a representantes institucionales, expertos en geopolítica, responsables de empresas tecnológicas e industriales y directivos vinculados al ámbito de la defensa, la seguridad y la tecnología dual. El objetivo del foro es identificar los principales desafíos y oportunidades de este negocio para el tejido empresarial catalán, así como analizar cómo Catalunya puede posicionarse estratégicamente en un escenario europeo marcado por la búsqueda de mayor autonomía industrial, tecnológica y de seguridad.
Escribano explora su entrada en la fabricación de drones de ataque
Javier Escribano, presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ha avanzado que la compañía estudia ampliar su actividad hacia el desarrollo y fabricación de drones de ataque, en plena transformación tecnológica del sector de defensa. “Estamos planteándonos entrar en el mundo de fabricación de drones de ataque”, ha explicado.
El directivo ha detallado que la empresa ya trabaja en sistemas antidron equipados con distintos sensores capaces de neutralizar amenazas aéreas mediante sistemas de armas. “Estamos trabajando en modernizarnos”, ha señalado.
Escribano también ha revelado que EM&E firmó hace dos meses un acuerdo con la empresa ucraniana Skyeton, coincidiendo con la visita del presidente Volodímir Zelenski a Madrid. Según ha explicado, ambas compañías colaboran actualmente en el desarrollo de sistemas de guiado y tecnologías vinculadas a drones.
Javier Escribano (EM&E): "Conocemos muy bien la industria de Catalunya"
Javier Escribano, presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ha asegurado que el sector vive actualmente “un momento dulce” y ha defendido que el crecimiento de la industria de defensa representa una oportunidad para incorporar a cientos de pequeñas y medianas empresas a la cadena de suministro. “Es un momento ideal para que todas las compañías crezcan y para que, en la ola, suba mucha gente”, ha afirmado.
El empresario ha destacado especialmente el potencial del tejido industrial catalán. “Conocemos muy bien la industria de Catalunya”, ha señalado, antes de subrayar que muchas pymes cuentan con capacidades “un poco apagadas” que ahora pueden reactivarse gracias al impulso del sector.
Escribano ha explicado además que EM&E está actuando como “industria tractora y colaboradora” para integrar a empresas auxiliares y familiares en proyectos de defensa. Como ejemplo, ha citado una reciente jornada celebrada en Barcelona con compañías catalanas, de la que ya han surgido nuevos acuerdos de colaboración.
“El reto es seguir invirtiendo”, ha advertido también el presidente de EM&E, que ha reivindicado el papel estratégico de la compañía en materia de soberanía tecnológica. “Escribano juega un papel muy importante en este contexto. Estamos consiguiendo contratos en más de 25 países”, ha destacado.
La defensa será un sector clave para la industria y las pymes
Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pymes, perteneciente al Ministerio de Industria, dialoga con Martí Saballs, director de contenidos económicos de Prensa Ibérica, sobre el motor de competitividad y creciemiento que supone la defensa para todo el tejido industrial.
Aymerich destaca que las innovaciones que se dan en la defensa luego se pueden utilizar en cualquier industria, añadiendo que, a lo largo de la historia, "defensa ha marcado el ritmo de muchas innovaciones".
lla reivindica la seguridad como pilar de las democracias: "La democracia descansa en el concepto de verdad"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la seguridad como condición indispensable para garantizar el resto de derechos y libertades democráticas. “La primera de las libertades es la seguridad”, ha afirmado durante su intervención, en la que ha advertido de que sin estabilidad y protección de los ciudadanos resulta imposible garantizar otros derechos fundamentales.
“Sin la seguridad, no nos podemos ocupar de ninguna otra libertad, ni la libertad de gobierno, ni la libertad religiosa”, ha señalado Illa, que ha apelado a reforzar las capacidades institucionales y la cooperación para hacer frente a un contexto internacional cada vez más incierto.
Aitor Moll pide una Europa más autónoma
Aitor Moll, CEO de Prensa Ibérica, es el encargado de dar la bienvenida institucional al evento. Tras hacer alusión a la creciente incertidumbre geopolítica que vive el mundo, recordando la situación de Ucrania, aseveró que "Europa ya no puede dar por garantizada su seguridad", que se necesita mayor inversión y cooperación.
Moll defiende que Europa debe “reducir dependencias” y fortalecer su base industrial y tecnológica. El directivo apuesta además por una mayor coordinación entre empresas, universidades, centros de investigación y administraciones para avanzar hacia “una visión compartida”.
Otro de los momentos destacados será la ponencia del almirante Juan Rodríguez Garat, titulada “La tentación de las murallas en Europa”, en la que abordará los retos estratégicos del continente en materia de seguridad.
El foro continuará con una mesa redonda centrada en empresas para la defensa ampliada, con la participación de Diego Crescente de Antonio, director general de EOI; Joan Martorell, vicepresidente de AeroS y presidente de Taskforce; y un representante de Nazca.
La recta final del encuentro estará protagonizada por una conversación entre Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, y Albert Sáez, director de El Periódico y director general de contenidos de Prensa Ibérica.
El cierre institucional correrá a cargo de Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball, a las 14.30 horas.
El programa incluirá también diálogos con representantes de compañías y administraciones. Entre ellos, participarán Luis Furnells, presidente de OESIA; el general Vicente Torres, subdirector de estrategia industrial del Ministerio de Defensa; Jordi Valls, cuarto teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; y Javier Escribano, presidente de EM&E.
Tras la pausa de networking, el foro celebrará una mesa redonda con empresas del sector en la que intervendrán Roser Roca, directora general y CEO de Airbus GeoTech; Miguel Vicente, presidente de Tech Barcelona y vicepresidente de Foment del Treball; Raül Blanco, director ejecutivo de Estrategia de SAPA; y Gonzalo Mateo-Guerrero, director de Operaciones y Negocios de Navantia. La mesa estará moderada por Martí Saballs.
La jornada también contará con las intervenciones de Alfredo Estirado, CEO de TRC; Jaume Sanpera, fundador y CEO de Sateliot; y un representante de Telefónica, que participará en un diálogo sobre la tecnología dual como elemento clave para reforzar la autonomía europea.
El encuentro arranca a las 10.00 horas con la recepción de invitados y un café de bienvenida. La apertura institucional correrá a cargo de Aitor Moll, CEO de Prensa Ibérica, y de Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya.
A continuación, Bernardo Navazo, analista y CEO de Geopolitical Insights, pronunciará la ponencia inicial bajo el título “La defensa en el nuevo contexto geoestratégico”, en la que se analizarán las claves del escenario internacional actual y sus implicaciones para Europa.
Uno de los ejes centrales de la jornada será el debate sobre la defensa como sector clave para la autonomía estratégica industrial y tecnológica. Esta cuestión será abordada en una conversación entre Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pymes del Ministerio de Industria, y Martí Saballs, director de contenidos económicos de Prensa Ibérica.
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