Iberdrola cifra en 1.000 millones su impacto económico en Extremadura en los dos últimos años

Iberdrola asegura haber generado un impacto económico de 1.000 millones de euros en Extremadura durante los dos últimos años, a razón de unos 500 millones por ejercicio. La compañía sitúa esta cifra como parte de su actividad en la región, donde mantiene inversiones en generación renovable, redes eléctricas, autoconsumo y suministro energético a administraciones públicas.

Según los datos difundidos por la empresa, su contribución fiscal en Extremadura superó los 170 millones de euros en 2025, un 6% más que en el ejercicio anterior. Además, la eléctrica realizó compras a unos 115 proveedores extremeños por casi 70 millones de euros, lo que supone un incremento del 14%.

La compañía cuenta con 280 trabajadores en la comunidad autónoma y defiende que su presencia contribuye a la actividad industrial y al empleo asociado a la cadena de valor energética.

El balance regional se conoce en vísperas de la Junta General de Accionistas de Iberdrola, prevista para este viernes 29 de mayo y marcada por el 125 aniversario de la compañía. La eléctrica llega a la cita con una capitalización bursátil cercana a los 135.000 millones de euros y con una propuesta de retribución al accionista de 0,68 euros por título con cargo a 2025.

Ese importe incluye un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. En total, Iberdrola prevé destinar 4.500 millones de euros a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, un 12% más que el año anterior. La compañía también plantea, por cuarto año consecutivo, un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción si la Junta alcanza un quórum mínimo del 70% del capital social.

Embalse de Alcántara. / Iberdrola

Casi 5.000 MW renovables en Extremadura

Extremadura es una de las regiones con mayor peso en el negocio renovable de Iberdrola en España. La empresa afirma que dispone actualmente de casi 5.000 megavatios renovables instalados en la comunidad, repartidos entre instalaciones hidroeléctricas, que suman cerca de 2.000 MW, y plantas fotovoltaicas, que superan los 2.800 MW.

Entre sus actuaciones recientes, Iberdrola destaca las mejoras tecnológicas en la central de bombeo de Valdecañas, en Cáceres, dentro del sistema del río Tajo. Según la compañía, estas actuaciones han permitido añadir 355 MW de potencia y 210 GWh de almacenamiento, con el objetivo de reforzar la integración de energías renovables y la estabilidad del suministro eléctrico.

La empresa también subraya el papel de las baterías de la planta fotovoltaica de Campo Arañuelo, que presenta como las mayores de España.

Autoconsumo y contrato con la Junta

En el ámbito del autoconsumo, Iberdrola afirma contar en Extremadura con más de 125 comunidades solares, que permitirían el acceso a energía solar compartida a cerca de 20.000 familias sin necesidad de instalación propia.

En el último año, la compañía ha puesto en marcha en el Colegio Licenciados Reunidos de Cáceres una comunidad solar con sistema de almacenamiento en batería, que presenta como la primera de España incorporada sobre una comunidad solar ya existente.

La eléctrica también ha sido adjudicataria del contrato para el suministro de energía eléctrica a las dependencias de la Junta de Extremadura, sus organismos públicos, entidades del sector público adheridas y centros educativos de la comunidad.

Refuerzo de la red eléctrica

En distribución, i-DE, la distribuidora de Iberdrola, gestiona en Extremadura más de 10.600 kilómetros de líneas de baja y media tensión, más de 2.000 kilómetros de alta y muy alta tensión, 3.467 centros de transformación y 74 subestaciones.

La compañía destaca actuaciones como la compactación de subestaciones, entre ellas la STR de Valdecaballeros para la comarca de La Siberia, con el objetivo de modernizar instalaciones, reducir impacto visual y mejorar la seguridad y fiabilidad del suministro.

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Tras un año marcado por varias borrascas en la comunidad, i-DE también ha realizado una inspección extraordinaria en helicóptero sobre más de 1.000 kilómetros de líneas eléctricas, al margen de las revisiones ordinarias de la red.