El fondo CVC completa su salida de Naturgy y fuerza otra reordenación del poder en el consejo

Naturgy se ve forzada a encarar una nueva reordenación accionarial y del poder dentro del grupo. El fondo de inversión CVC ha completado su salida del capital del grupo tras más de ocho años como uno de los grandes socios y desencadena, otra vez, cambios en el consejo de administración de la energética. La firma británica ha cerrado una venta exprés de acciones y una liquidación de derivados financieros para desprenderse del 13,8% que controlaba en la compañía española. Y ahora el grupo debe sustituir a los tres consejeros con que contaba el fondo.

CVC ha cerrado una colocación acelerada de acciones de un paquete representativo del 11,08% de las acciones de la compañía por un importe del 3.068 millones de euros. El precio de la operación se ha cerrado a 28,5 euros por acción, con sólo un descuento del 4,8% en relación al precio de cierre en bolsa de ayer (de 29,94 euros por título). El importe obtenido con la liquidación de derivados financieros de una participación de otro 2,72% no se ha desvelado, pero fuentes del mercado apuntan a que podía rondar los 700 millones de euros. Este proceso ha sido coordinado por el banco de inversión norteamericano Goldman Sachs.

Naturgy se queda así sin otro de sus grandes accionistas históricos, tras la salida el pasado marzo del gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, que se desprendió con dos colocaciones aceleradas de un paquete total del 18,5% del capital de la compañía por un importe total de 4.494 millones de euros. El fondo GIP, controlado ahora por BlackRock, ponía fin así a una década de presencia en el capital del grupo español.

Criteria, brazo inversor de la Fundación La Caixa, aprovechó la salida de BlackRock para reforzarse aún más como mayor accionista de Naturgy con la compra de un 4,5% y elevar su posición hasta el 28,5%. El fondo australiano IFM se mantiene como segundo mayor socio, con un 15,5%. Y con paquetes menores pero de peso se queda Corporación Financiera Alba (de la familia March) con un 5% y el grupo estatal argelino Sonatrach con un 4,1%.

Tras la salida de los dos fondos y la 'auto-opa' realizada por Naturgy hace unos meses, el free float de la compañía (o acciones en circulación) roza ya la mitad del capital. Este ha sido uno de los quebraderos de cabeza de la energética: a principios de 2024, la compañía fue excluida de los índices MSCI, referencia internacional de los fondos institucionales por tener una liquidez en bolsa inferior a los umbrales mínimos, a los que logró regresar el pasado mes de noviembre.

Más cambios en el consejo

Tras los cambios accionariales, el grupo ya emprendió una reordenación de su consejo de administración y lanzó un mensaje de estabilidad renovando el mandato del presidente, Francisco Reynés, de manera anticipada hasta 2030. El nuevo equilibrio en el consejo de administración, tras la dimisión de los tres representantes de GIP-BlackRock, conllevó elevar el peso de IFM de dos a tres asientos, igualando así los consejeros que tienen CriteriaCaixa y CVC/Alba. Con los nuevos movimientos, se anticipan nuevos cambios en el consejo con la sustitución de los tres representantes de CVC.

Los estatutos de Naturgy establecen que el consejo de administración puede tener un mínimo de 11 miembros y un máximo de 16. Tras los cambios de comienzo de año, el grupo lo dejó en 13 consejeros y no cubrió el resto de vacantes. La salida de los tres miembros representantes de CVC fuerzan a promover la sustitución de todos o al menos uno de los consejeros, para cumplir el mínimo de asientos marcado en los estatutos. Actualmente el consejo lo integran también tres consejeros independientes y un consejero ejecutivo, el presidente Reynés, que tiene la particularidad de que es también vicepresidente de CriteriaCaixa.