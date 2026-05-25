El Ibex 35 sube un 2,24% y roza los 18.400 puntos ante un posible acuerdo de paz

El Ibex 35 ha sumado este lunes un 2,24%, quedando a las puertas del nivel de los 18.400 puntos ante el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras que el petróleo cotiza por debajo de los 100 dólares el barril. De esta forma, el selectivo español ha ganado 402,1 puntos y ha cerrado en los 18.387,4 puntos. El repunte de este lunes incrementa las ganancias anuales al 6,24%.

La Bolsa española ha abierto con subidas superiores al punto porcentual al descontar que el final del conflicto entre Washington y Teherán está más cerca. Estas ganancias se han ido incrementando a lo largo de la sesión en una jornada que no ha contado con la referencia de Wall Street, cerrado por festivo.

El presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. "Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", aseguró Trump en su plataforma Truth Social, "pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte".

"La gran cuestión ahora es si el mercado está descontando demasiado rápido el final del conflicto o si, por el contrario, el alivio geopolítico puede convertirse en un nuevo catalizador alcista. El avance de la inteligencia artificial, unido a la mejora del sentimiento inversor, sigue actuando como uno de los principales soportes del mercado", sostiene Manuel Pinto, analista de XTB.

De los grandes valores, el BBVA ha sumado un 4,12 %; y el Santander, un 4,07 %. "El mercado interpreta que una reducción del riesgo geopolítico puede traducirse en un entorno más favorable para la actividad económica y el crédito. A ello se suma el buen comportamiento de compañías sensibles a la evolución de los tipos de interés, como las Socimis, favorecidas por el alivio visto en el mercado de bonos", apunta Pinto.

Inditex, por otro lado, también ha sumado una buena jornada en los mercados, ganando un 1,61%. En el lado opuesto se ha colocado Repsol, que ha perdido un 2,29% en la jornada debido a la caída del precio del crudo. "La energética corrige parte de las ganancias acumuladas durante las últimas semanas tras el fuerte impulso que había recibido el sector por las subidas del petróleo derivadas del conflicto en Oriente Medio", añaden los analistas.

El crudo ha sufrido este lunes una caída considerable, llegando a perder más de un 5% en el cierre europeo. En su versión Brent, el petróleo ha caído un 5,25% hasta los 94,95 dólares por barril, mientras que en su versión West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EUU, ha caído un 5,63% hasta los 91 dólares, muy lejos del punto álgido en los últimos meses que alcanzó debido a la guerra entre EEUU, Israel e Irán.

En el resto de Europa, la jornada también ha sido positiva en los mercados bursátiles. El DAX alemán ha ganado un 2,03%, mientras que el CAC 40 fracés ha subido un 1,76%. El FTSE 100 ha ganado un 0,22%, y el FTSE MIB, que ronda máximos históricos, ha sumado un 1,43%. En otro orden, apuntan desde XTB, Japón alcanza nuevos máximos apoyado en el tirón de las compañías tecnológicas y la temática de inteligencia artificial, ganando un 2,87%.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído hasta el 3,368%, desde el 3,468% del cierre del viernes. El diferencial frente al bono alemán, la conocida como prima de riesgo, ha caído nueve décimas, hasta los 42,1 puntos básicos.