Dos senadores estadounidenses reclaman a las autoridades frenar la compra de Webster por parte del Santander

Una de las adquisiciones internacionales de mayor calado en la historia de la gran banca española ha encontrado un escollo en las cortes estadounidenses. Los senadores republicanos estadounidenses Bernie Moreno y Tim Sheehy han enviado una carta a varias autoridades, incluida la Reserva Federal (Fed), para que frenen la compra de Webster Bank por parte del Santander, argumentando que España no ha sido siempre "un aliado confiable" de EEUU.

La misiva ha sido remitida al Departamento de Justicia, la Oficina del Controlador de la Moneda y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, además del máximo supervisor de la política monetaria del país. En ella, ambos legisladores reclaman al organismo presidido desde hoy por Kevin Warsh bloquear la adquisición por parte del Santander de la entidad estadounidense, que se cerró el pasado 3 de febrero por un importe de 12.200 millones de dólares (10.519 millones de euros).

"En el actual entorno geopolítico, ceder el control de depósitos, datos y decisiones de crédito al principal banco español plantea preguntas que necesitan de un cuidadoso escrutinio regulatorio, sobre todo teniendo en cuenta que España no ha actuado siempre como un aliado confiable a la hora de apoyar las prioridades de seguridad de Estados Unidos", han afirmado Moreno y Sheehy en la misiva, recogida por 'Europa Press'.

El desprecio de Trump

Estos reclamos, así como la falta de confianza en España como socio comercial y empresarial confiable, van en línea con las últimas opiniones vertidas por el presidente de EEUU, Donald Trump, acerca de España. A mediados del mes de abril, el magnate publicó en su perfil de Truth Social un post criticando duramente a España y el rumbo de su economía. "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Da pena ver sus cifras económicas", sostuvo entonces el inquilino de la Casa Blanca, ignorando por completo las cifras macroeconómicas.

Más allá, Trump llegó a amenazar a principios de marzo con cortar toda relación comercial con España por la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a permitir usar las bases militares de Morón de la Frontera y Rota en el incipiente conflicto contra Irán. "España ha sido terrible, así que vamos a cortar todo comercio con ellos. No queremos tener nada que ver con ellos", señaló entonces Trump, con un mensaje que parece haber calado de lleno entre sus parlamentarios.

Una noticia de hace dos años

Una de las motivaciones manifiestas de ambos representantes públicos ha sido una noticia, publicada hace dos años en el diario británico 'Financial Times', en la cual se explicitaba que Irán, la nación con la que EEUU e Israel mantienen una guerra que ya dura más de 80 días, había usado cuentas del Santander para esquivar las sanciones impuestas por EEUU y la comunidad internacional. La respuesta del Santander, ofrecida en su momento y siempre en la misma línea, sostiene que siempre han cumplido con todas las sanciones al país.

"Si empresas iraníes fueron capaces de dirigir fondos sancionados a través de una aparentemente inocua cuenta en Reino Unido, las autoridades regulatorias de Estados Unidos deben investigar si las operaciones actuales y futuras de Santander en Estados Unidos son seguras ante hechos similares, incluyendo cualquier entidad fusionada que tenga depósitos estadounidenses significativos", amplía la carta.

Acusaciones sin respaldo

El resto de reclamos incluidos en la misiva, que deberá ser evaluada por Kevin Warsh —en tanto que este viernes prestará juramento como presidente de la Fed— y el resto de autoridades, incluyen una serie de tesis carentes de justificación. Moreno y Sheehy acusan a España de ser uno de los principales centros de actividades vinculadas al blanqueo de capitales, además de un punto de entrada de drogas a Europa. Basándose en estos planteamientos, ambos senadores han desaconsejado a las autoridades dar luz verde a la compra, pese a que se acordó hace más de tres meses.

En caso de que salga adelante, los representantes han pedido a los reguladores que se aseguren de que la gobernanza, cultura de cumplimiento y controles técnicos del Santander cumplen "los estándares más altos posibles". En cuanto al calendario de la adquisición, que ahora queda ligeramente en entredicho debido a las dudas de los senadores, el Santander prevé que se complete de cara al segundo semestre. Tal y como señala 'EP', los equipos de integración de ambas entidades han empezado a reunirse esta semana para prepararse para el primer día legal de la adquisición.