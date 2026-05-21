Monzo, el rival de Revolut en Reino Unido, abre su lista de espera para clientes en España

En el ecosistema fintech de Reino Unido, uno de los países más avanzados en este sector, Revolut no es el rey indiscutido. Es cierto que el neobanco de Nik Storonsky y Vlad Yatsenko cuenta con 13 millones de clientes en el país, pero uno de sus competidores, que le supera en esta métrica, ya está preparando todo para llegar a España.

Es el caso de Monzo, un neobanco fundado en 2015 por cinco amigos británicos, que cuenta con 15 millones de clientes y más de 900.000 empresas en nómina en Reino Unido, y acaba de desembarcar en Irlanda. Todo apunta a que España será el tercer mercado en el que se introduzca, ya que tal y como adelantó El Español el pasado 18 de mayo, Monzo ya ha logrado la autorización del Banco de España para operar en España, gracias a su licencia bancaria irlandesa, que le abre las puertas de Europa.

1,61% TAE al ahorro

La sede del banco en España radicará en el Paseo de la Castellana, 43. Según los detalles explicitados en la página web del neobanco, en el que los usuarios ya pueden inscribirse en la lista de espera de cara al inicio del servicio, Monzo ofrecerá una remuneración del 1,61% TAE al ahorro que depositen los clientes. Además, contará con IBAN español y Bizum, dos de las condiciones que históricamente han exigido los clientes a los bancos que desembarcan en España.

También ofrecen condiciones ventajosas a las empresas. Algunas de las funcionalidades de Monzo son una hucha de impuestos, que reserva un porcentaje de ingresos que reciben los clientes para pagar tributos; análisis de flujo de caja; exportación automática de los gastos a hojas de cálculo o cobro rápido por Bizum o códigos QR.

Finales de año

"Está previsto que la versión definitiva esté disponible a finales de este año, y las personas apuntadas en la lista de espera que se conviertan en clientes serán las primeras en recibir las tarjetas coral vivo, el sello distintivo de Monzo", sostiene el neobanco. Por su parte, el encargado de liderar las operaciones de Monzo en España será Francisco Sierra, ex de Western Union y del neobanco alemán N26, donde fue director general de España.

"Somos un banco, pero no un banco cualquiera. En Monzo queremos ayudar a las personas y a las empresas a sacar el máximo partido a su dinero y a sentirse realmente en control de sus finanzas. Nuestra lista de espera es un paso muy importante porque nos permitirá escuchar a los primeros clientes en España, entender mejor sus necesidades y asegurarnos de que estamos construyendo un banco pensado para el mercado español y sus retos locales. La relación con nuestros clientes está en el centro de todo lo que hacemos y queremos traer a España una forma más sencilla, transparente y cercana de gestionar el dinero. Estamos enormemente ilusionados con este lanzamiento".

Supervisado por el BCE

En su lanzamiento en España, Monzo ofrecerá cinco tipos de cuenta: una cuenta de pago básica, una cuenta para menores de edad, una cuenta compartida, una cuenta personal y una cuenta para autónomos y empresas. Del mismo modo, el comunicado del banco recalca que el dinero depositado en su custodia está respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta 100.000 euros, además de estar bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE).

ESe trata de Monzo, un neobanco fundado por cinco británicos en 2015 que cuenta con 15 millones de clientes a nivel global y 900.000 empresas, y se cataloga como el "banco digital líder en Reino Unido". La gran novedad respecto a Monzo es que ya tiene bastante avanzada su llegada a España. Tal y como adelantó el pasado 18 de mayo