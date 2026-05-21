Kit Digital, un modelo que ha transformado la gestión de ayudas

El programa Kit Digital, una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, se ha convertido en el programa a la digitalización de pymes más demandado de la historia de España. Hasta la fecha, ha concedido más de 937.000 ayudas, lo que equivale a más de 3.600 millones de euros. Más allá de su volumen, el programa destaca por su capilaridad sectorial y por introducir un nuevo modelo de relación entre la Administración y el ciudadano, basado en la escucha activa, el acompañamiento, la transparencia proactiva y la automatización inteligente.

Con el objetivo marcado de llegar a 676.000 pymes, Kit Digital ha superado sus objetivos, ya que, al cierre del proceso de solicitud, las ayudas concedidas equivalían al 127% de la meta prevista, tras la gestión de más de 1,2 millones de solicitudes.

Transparencia y rendición de cuentas: Kit Digital 360º

A finales de 2025, Red.es publicó el Portal Kit Digital 360º, una plataforma de datos abiertos que centraliza la información más relevante sobre el diseño, desarrollo y resultados del programa. El portal incluye un cuadro de mando interactivo y territorializado, permite consultar la distribución de las ayudas concedidas, datos comparativos sobre el avance en digitalización de las empresas beneficiarias y el análisis de las soluciones tecnológicas más demandadas. Esta información se presenta de forma visual y actualizada, facilitando el acceso público a los datos y el seguimiento continuo de la ejecución de los fondos.

Kit Digital 360º constituye un ejercicio de transparencia en la gestión de fondos públicos, al poner a disposición de la ciudadanía un cuadro de mando interactivo que facilita el seguimiento de la ejecución y evaluación del impacto del programa.

Impacto en el empleo y el territorio

Desde su lanzamiento, el 15 de marzo de 2022, y tras la puesta en marcha de cinco convocatorias, el programa ha llegado al 100% de las provincias españolas y a más del 92% de los municipios españoles, alcanzando 9 de cada 10 entornos rurales. Esta amplia cobertura se ha extendido también a todos los sectores de actividad, incluyendo ámbitos tradicionalmente menos digitalizados como la construcción, el transporte o el sector agroganadero.

En total, se han puesto en marcha más de 1,5 millones de proyectos de digitalización, que abarcan desde la creación y mejora de páginas web hasta la automatización de procesos, la gestión de clientes, la ciberseguridad o el análisis de datos.

Este impulso se traduce, según el Informe de Balance del Programa Kit Digital de noviembre de 2025, en un incremento en la productividad de hasta un 65% gracias a la implantación de soluciones de Kit Digital y, además, un 12 % de empresas beneficiarias duplicaron su facturación entre 2021 y 2023.

La implantación de estas soluciones se ha llevado a cabo por los agentes digitalizadores. Actualmente, hay adheridos más de 10.600, que recordemos son las empresas tecnológicas con las que las pymes y autónomos/as formalizan los acuerdos de prestación de servicios. Es, además, la figura que se encarga de justificar la ejecución de las soluciones y quien, en última instancia, cobra el trabajo realizado.

Un modelo de gestión ágil y automatizado

Kit Digital ha introducido un modelo de gestión innovador, basado en la automatización y la tramitación completamente digital, bajo el principio 'cero papeles'. Este enfoque ha permitido reducir significativamente los tiempos de gestión, pasando de tres horas a apenas tres minutos por expediente.

Hasta la fecha, se han realizado 24 millones de comprobaciones automáticas mediante 39 robots, lo que supone que el 45% de las solicitudes se han concedido de forma automática. Esto ha supuesto un ahorro estimado de más de 9 millones de horas.

En total, el 91% del proceso de tramitación ha sido automatizado, lo que ha permitido gestionar un volumen sin precedentes de solicitudes con agilidad, eficiencia y seguridad jurídica.

Sobre Kit Digital

Impulsado por el Gobierno de España y gestionado por Red.es, el programa, con un presupuesto de 3.067 millones de euros, está financiado con fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Su objetivo es facilitar a pymes, microempresas y personas en situación de autoempleo, de todos los sectores, el acceso a soluciones básicas de digitalización.