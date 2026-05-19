El amargo final de Marie Claire: de símbolo industrial a toneladas de chatarra

La histórica textil Marie Claire llegó a dar empleo en Els Ports a más de 900 personas, pero hoy su imagen es la de la decadencia más absoluta. Más de un año después de que la mercantil madrileña For men, que se hizo con el control de la unidad productiva, renunciara a la propiedad de la empresa y, tras meses de impagos de las nóminas, despidiera a la plantilla, las naves de Vilafranca reflejan a las claras en lo que se ha convertido el que durante décadas fue uno de los símbolos industriales de Castellón. Toneladas y toneladas de chatarra se amontonan en el exterior de la fábrica sin que prácticamente nadie en la comarca logre explicarse porqué las máquinas que un día sirvieron para confeccionar pijamas, medias y ropa de baño que se distribuían por medio mundo acaben ahora en la basura.

"La imagen es tristísima. No nos explicamos cómo una fábrica que en su día fue puntera en Europa acabe en este estado tan lamentable. Hace días que solo se ve maquinaria pesada que saca equipamiento de dentro de la fábrica y la amontona en el exterior. Trabajan incluso los fines de semana y las montañas de chatarra impresionan", describen varios extrabajadores de la firma.

Maquinaria de Marie Claire amontonada en el exterior de la fábrica de Vilafranca. / J. Ortí

El pasado verano, tal y como ya informó este periódico, una empresa holandesa compró una parte de la maquinaria de Marie Claire, valorada en algo más de 4 millones de euros, mientras que un mayorista nacional se hizo con buena parte del estoc de pantis con el objetivo de venderlos en mercados ambulantes. Unos meses más tarde, el fondo holandés Dome Auctions sacó a subasta por lotes el equipamiento (entre otros planchadoras, hiladoras, máquinas de vapor y material de oficina), y las máquinas que no logró liquidar son las que ahora están siendo sacadas de la fábrica y amontonadas en el exterior. "Las pilas de chatarra que se ven desde el exterior de la Marie Claire son máquinas y otros aparatos que la firma holandesa no quiere y, por esos, las están destruyendo", explican otros extrabajadores de la textil de Vilafranca.

Desde Dome Auctions confirman a Mediterráneo que están desocupando la fábrica ubicada en las afueras de Vilafranca "Las naves están siendo vaciadas, lo que significa que toda la maquinaria que había en el interior se ha retirado", explican desde el fondo holandés.

Excavadoras trabajan estos días en vaciar las naves de Marie Claire. / j. Ortí

El dinero que la administración concursal sacó de la venta de esos activos se ha destinado al pago de parte de la deuda millonaria que Marie Claire mantiene, entre otros, con la Seguridad Social, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) o la Generalitat valenciana, que entre 2019 y 2022 concedió a la textil cerca de 24 millones de euros en préstamos en condiciones muy ventajosas.

Noticias relacionadas

Los cerca de 70 trabajadores que quedaban en la empresa durante la última etapa han logrado cobrar del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero muchos todavía no están al corriente de pago. El administrador concursal confía en que el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón active la subasta de los bienes de la textil que todavía quedan por enajenar: parte del estoc que no se vendió hace un año, la marca y las naves.