Adaptar la formación a las necesidades empresariales, clave para atraer y conservar capital humano en el Noroeste

La falta de mano de obra que afecta cada vez a más sectores debe afrontarse adaptando la formación a las demandas reales de las empresas. Porque no se trata solo de atraer talento, sino de mantenerlo. Así lo defendieron Ángela Santianes, presidenta de la Confederación de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y Domingo Mirón, CEO de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), en una mesa redonda en el II Foro del Noroeste en la que analizaron, junto con Eduardo Mera, director general de Cupa Group, la importancia de un capital humano que se está empezando a convertir en materia crítica.

“Yo creo que al final el capital humano es lo más importante en todas las empresas, no solo en la nuestra”, afirmó Eduardo Mera, quien subrayó que, para su compañía, “el acceso y la retención de la mano de obra es un elemento clave”. Con una actividad industrial ligada a la pizarra natural, más de 1.600 trabajadores y centros repartidos en comarcas afectadas por la despoblación, la problemática de la falta de mano de obra les afecta "desde los puestos de operarios hasta en los perfiles más formados".

A su juicio, el principal reto no es solo ofrecer empleo, sino conseguir que los trabajadores quieran arraigar en el territorio: “El hándicap fundamental aquí es encontrar gente que quiera construir una vida en el entorno en el que nos movemos”. En este sentido, reconoció que cada vez más tienen que recurrir a la inmigración y lamentó que, a pesar de que ofrecen “trabajo estable, indefinido y un proyecto de vida a largo plazo”, compiten en desventaja con otros territorios con más servicios e infraestructuras.

“Las infraestructuras no son solo las autopistas, son las viviendas en alquiler, la hostelería, los colegios… Son un montón de servicios que se necesitan para que una persona pueda construir una vida”, afirmó.

Cambio en el modelo de formación

Desde el ámbito universitario, Domingo Mirón incidió en que el modelo tradicional de formación ha quedado superado. “Los tiempos en los que terminabas una licenciatura, quizá pensabas que en tu vida luego harías un máster y sobre esa formación construías tu carrera profesional... Eso se ha acabado”, aseguró. Y lo ejemplificó con datos: “Se estima que el 59% de los profesionales en todo el mundo se van a tener que reciclar en cuanto a habilidades de una manera profunda en los próximos años”,

En este escenario, para el CEO de la UAX la clave está en "acercar más el sistema formativo a las demandas empresariales", por lo que defendió una relación más directa entre universidad y compañías. Explicó que, en su caso, escuchan mucho a la empresa “para que influya de manera directa en el currículum de nuestros estudiantes” y que incorporan profesionales del mercado a las aulas. Otro aspecto “fundamental”, las prácticas.

Siguiendo esta línea, Mirón señaló que la Formación Profesional ofrece más “flexibilidad” a los jóvenes que no tienen clara su trayectoria porque les permite “empezar a trabajar, testear, si es la profesión que les gusta y después tomar decisiones”. Por ello, reclamó “muchísima más participación de la empresa en cómo formamos a los futuros profesionales”.

Mala orientación a los jóvenes

Por su parte, Ángela Santianes, presidenta saliente de Arclin en España, cargo que dejará el 25 de mayo, reconoció que el sistema está fallando “de forma dramática” en orientar a los jóvenes sobre sus posibilidades de futuro. Fue especialmente crítica con la tendencia a empujar a los mejores expedientes hacia Medicina, una profesión tradicionalmente “muy vocacional”. “No estamos orientando a la gente potente a ir a ingenierías o carreras STEM, que es donde está toda la demanda y donde se la juega el país”, sostuvo, y advirtió que si esta tendencia no cambia “vamos a tener un problema importante”.

En su intervención, también subrayó el creciente peso de las llamadas habilidades blandas (competencias sociales). “Fueron importantes, pero ahora más que nunca”, señaló. A su juicio, los problemas complejos ya no pueden resolverse de manera individual: “No tienes a nadie que sea capaz por sí solo de resolver un problema, sobre todo si el problema es complejo”. Por eso, añadió, “necesitas trabajar en equipo, con varios perfiles, con varios expedientes diferentes”.

El absentismo laboral, un problema atajar

El absentismo laboral fue otro de los asuntos centrales de la mesa. Santianes aseguró que “hay un antes y un después en la pandemia” y consideró que se ha producido un cambio cultural en torno a las bajas laborales. “Eso cambió el chip a muchas personas que nunca se hubieran planteado cogerse bajas, pero que ahora sí”, afirmó. También vinculó parte del problema al aumento de las listas de espera y a las dificultades del sistema sanitario para agilizar diagnósticos, tratamientos y reincorporaciones.

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Lo corroboró Eduardo Mera: “Es un tema que tenemos que atajar, porque es costoso para las empresas, es costoso para las administraciones”, señaló. Y fue tajante sobre sus consecuencias: “La economía no lo aguanta, la sociedad no lo aguanta y es un tema de competitividad; tenemos que darle la vuelta porque así no se puede seguir”.