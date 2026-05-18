El superagente digital con el que Microsoft quiere reinventar el turismo

En el sector turístico, la inteligencia artificial generativa, la que todos identificamos con ChatGPT, se ha convertido en una fuente de información y consulta para los millones de personas que, en un momento determinado del año, hacen su maleta para irse de viaje. Todos los actores, especialmente las administraciones públicas y los que podríamos considerar agentes oficiales -patronatos de turismo y fundaciones público-privadas, entre otros- emprendieron una carrera de fondo para alimentar con información la IA y para posicionarse, lo que está suponiendo una cantidad ingente de recursos humanos y materiales.

Frente a esa carrera, Microsoft presentará en unas semanas su superagente turístico: Global Official Tourism AI Network. Alejandro Mullor, director global de Turismo de la multinacional norteamericana, detalló el avance de esta herramienta días atrás en Benidorm, en el congreso Digital Tourist organizado por la asociación Ametic.

Peaje energético

A falta de los detalles técnicos, lo que ya se sabe es que la IA que plantea Microsoft aspira a ser el referente de la información «oficial». También, y ante todo, que su uso será gratuito para los usuarios, pero condicionado para los destinos, que deberán pagar los «gastos de computación», según señaló el responsable. Es decir, habrá peaje energético. El consumo de los recursos de la nube y de la IA agéntica será una cuestión que la compañía dejará en manos de quien quiera posicionar su ruta turística, su información o, sencillamente, su mensaje para captar al visitante.

«La red global ya está aquí», comenzó diciendo Mullor. «El prototipo está y el anuncio oficial esperamos hacerlo en un mes», prosiguió. El directivo considera que el «turismo va a ser la primera industria del mundo y que va a estar digitalizada [agentizada]». «Todos los destinos del mundo estarán conectados», señaló como punto de partida, mientras mostraba un móvil.

Otro punto en el que incidió el director global de Turismo es la ética que ha acompañado al proceso. Mullor explicó que el trabajo será respetuoso con la privacidad. «Los datos serán tuyos y el código fuente será de todos», afirmó, a través de un sistema federado. En su creación, Arabia Saudí, Andalucía y el servicio brasileño de apoyo a las micro y pequeñas empresas (Sebrae) han actuado como colaboradores fundamentales del resultado final.

Las aportaciones del país árabe, la comunidad andaluza y la entidad dedicada a las micropymes tienen un reflejo en la herramienta, y es que Microsoft se ha puesto en el papel del turista, en el del destino y en el de las pymes. Son esas tres visiones las que le han llevado a una solución donde hay una máxima: «Solo información oficial».

La puerta que abre la compañía es, sobre todo, para ese segmento de empresas que, en España, es mayoritario. Mullor fijó la utilidad de la herramienta en un aspecto fundamental: «Por primera vez, todas las pymes van a ser visibles, subirán su información y el destino las elevará a su ChatGPT oficial», resumió.

Asesor legal y de negocio

El uso de campañas de márketing con inteligencia artificial cuenta con ejemplos recientes, como Dinamarca, que divulgó unas imágenes tratadas con esta herramienta digital, pero no se trata solo de la propuesta de puertas afuera. La multinacional pondrá en marcha un instrumento que, en el caso de las empresas, se convertirá en un asesor legal y de negocio. «Un radar», recalcó el responsable de la tecnológica. Y puso un ejemplo: la posibilidad de que un restaurador pregunte si puede cerrar este domingo y que la IA le advierta de la celebración de un evento en la ciudad que le puede llenar el local.

El también agente de márketing irá un paso más allá, pues también los destinos podrán trabajar en entornos virtuales. Será algo parecido a los gemelos digitales, lo que permitirá simular campañas y su impacto , directamente, o lanzar un objetivo para trabajar un mercado como el deportivo o el del lujo. Estas simulaciones se traducirán en ideas con las que luego afinar las propuestas finales que se lancen al mercado real.

Por último, habló de lo que consideró un gran paso: el factor mejora. «Cada hornada de modelos con ChatGPT -que puso a modo de ejemplo- se daba cada ocho horas. Ahora es una cada mes», comentó, en referencia a la evolución y la capacidad de aprendizaje de los agentes. «Los propios laboratorios están utilizando los modelos de IA para crear otros nuevos», concluyó. De esta manera se cierra un círculo casi infinito, utilizando sus palabras, que sin duda tendrá la capacidad de agitar el mercado tecnológico y turístico. Los detalles, en breve.