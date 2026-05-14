III FORO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MEDITERRÁNEO
Aitor Moll: "El Mediterráneo vive un momento decisivo"
El consejero delegado de Prensa Ibérica reivindica el papel de los medios de comunicación como impulsores de espacios de reflexión capaces de conectar territorios
El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, en el marco de la tercera entrega del Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebrará el próximo 16, 17 y 18 de junio en Barcelona, ha dejado un mensaje claro: el Mediterráneo afronta un momento decisivo. "Nos enfrentamos a transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas de enorme alcance", manifestó el directivo en su intervención este jueves en el espacio de CaixaForum en Madrid. Además, recordó que vivimos en un contexto internacional marcado por "una creciente incertidumbre", con conflictos en Oriente Próximo e Ucrania, que afectan de manera directa a la estabilidad de nuestra región.
La última entrega del foro llega con este telón de fondo. "Hace dos años pusimos en marcha este proyecto con una idea muy clara, crear un gran espacio de encuentro y reflexión sobre el presente y el futuro del mediterráneo", manifestó Moll este jueves en el CaixaForum. El proyecto se echó a andar hace tres años, impulsado tanto por Prensa Ibérica como la Fundación "La Caixa", y ha pasado por anclas clave de la región, como Valencia y Málaga. La cita en Madrid sirvió de antesala del encuentro que Barcelona acogerá en junio.
Barcelona albergará la última edición, una ciudad que, según Moll, "representa mejor el espíritu mediterráneo y europeo" del proyecto. "Barcelona es innovación, dinamismo económico, talento, cultura y conexión internacional. Es una ciudad profundamente conectada con el Mediterráneo y con capacidad para liderar muchas de las conversaciones que marcarán nuestros días".
Además, Moll reivindicó el papel de los medios de comunicación como impulsores de espacios de reflexión capaces de conectar territorios, instituciones y sectores económicos en torno a debates estratégicos para el país.
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