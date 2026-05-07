SECTOR INMOBILIARIO
Asociaciones propietarias de viviendas: la fórmula europea que España quiere importar para solucionar la crisis habitacional
Un informe de la Universidad Pompeu Fabra concluye que, aunque no existe un marco jurídico para su desarrollo, han aparecido ya las primeras
Las housing asociations (o asociaciones de vivienda) son uno de los pilares de la política —y el mercado— de la vivienda y el alquiler en muchas países de Europa, como Reino Unido, Viena o Países Bajos. Sin embargo, la irrupción de este modelo en España es prácticamente inexistente, en buena medida por la inexistencia de un marco jurídico o regulatorio específico que las reconozca formalmente. Esta es una de las grandes conclusiones del informe Housing Associations: La provisión y gestión de vivienda social publicado por la Universidad Pompeu Fabra presentado este jueves.
La asociación educativa ha elabado un listado de siete recomendaciones para que proliferen este tipo de entidades. La primera, elaborar una ley que reconozca institucionalmente a los proveedores sociales de vivienda. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ya incorporó la figura y el Ministerio de Vivienda está trabajando en la redacción de una regulación que defina a estas entidades y las haga receptoras de ventajas fiscales y ayudas públicas, algo que ya ocurre en Cataluña.
En este sentido, el documento pone sobre relieve que es necesario "facilitar el acceso a suelo público y vivienda existente" a estas instituciones, mediante "mecanismos como la cesión de suelo a largo plazo, el derecho de adquisición preferente o programas de movilización de vivienda vacía". En Cataluña,
Adicionalmente, la Pompeu Fabra recomienda la creación de "un regulador específico" con la creación de registros oficiales autonómicos y un reporting "periódico" y "estandarizado", tanto de sus métricas financieras como de las sociales, con el objetivo de reforzar su "transparencia, rendición de cuentas y confianza de administraciones públicas y financiadores, en línea con los modelos más consolidados a nivel europeo", explican.
Las housing asociations necesitan financiación
Otro de los puntos relevantes de las housing asociations es la financiación, ya que —al igual que ocurre en el sector inmobiliario en su conjunto— suelen tener ratios de apalancamiento altos que permiten sus flujos constantes y estables de ingresos por los alquileres. Sin embargo, según los autores del informe, Elena Pellicer Pio y Ramon Bastida Vialcanet, es necesario "facilitar el acceso a instrumentos financieros adaptados al sector", con "instrumentos financieros específicos —garantías públicas, fondos de inversión de impacto o mecanismos de financiación combinada— que permitan movilizar capital privado hacia proyectos de vivienda social con criterios de sostenibilidad".
Por otro lado, la universidad propone "promover marcos estables de colaboración público-social" "Las entidades analizadas muestran que la cooperación entre administraciones públicas y organizaciones del tercer sector puede constituir una herramienta eficaz para ampliar y gestionar el parque de vivienda asequible. El desarrollo de convenios estables, programas de movilización de vivienda vacía o mecanismos de cesión de vivienda pública puede contribuir a reforzar esta colaboración", añaden. En este sentido consideran clave "fortalecer las capacidades organizativas del sector" y apuntan que es necesario "impulsar el desarrollo progresivo de un ecosistema sectorial".
Suscríbete para seguir leyendo
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Graves acusaciones por un local convertido en VPL comprometen al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero
- Programa completo de la Ibiza Medieval, consúltalo aquí
- Alerta amarilla para Ibiza Medieval 2026: ¿qué días lloverá?
- La surrealista hoguera de la pareja de Ibiza, Álex y Ainhoa, en ‘La isla de las tentaciones’: el gato que desató la crisis
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
- Casitas con porche, aire acondicionado y placas solares: las construcciones paralizadas por el Consell de Formentera en el Cap de Barbaria
- Adiós a los caballos en las justas en la Ibiza Medieval: toca saltar y volar