SECTOR INMOBILIARIO
Madrid Nuevo Norte arranca sus primeras obras de urbanización 33 años después
Los primeros trabajos son la demolición de 15 naves y casetas, que se demorarán durante los próximos seis meses
Madrid Nuevo Norte echa a andar con la llegada de las primeras grúas y escavadoras 33 años después de su concepción. Tal y como ha anunciado Crea Madrid Nuevo Norte, mayor propietario de suelo en este desarrollo urbanístico antes conocido como Operación Chamartín, se han iniciado ya los trabajos de demolición y desmantelamiento —tareas incluidas dentro de la urbanización— en el primero de los cuatro ámbitos que conforman este nuevo barrio al norte de la capital, que se desarrollará sobre la playa de vías de la Estación de Chamartín y los terrenos aledaños.
En concreto, las primeras actuaciones "tienen como objetivo adecuar el terreno para las siguientes fases de la urbanización, que está previsto empezar en verano" y se demorarán durante los próximos seis meses. Las obras afectan a una superficie de 113.725 metros cuadrados correspondientes a la antigua campa de almacenamiento de coches del SEMAT, con la demolición de quince edificaciones y casetas existentes, la retirada de firmes y otros elementos construidos.
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