El consumo de alimentos ricos en proteínas crece un 3,4%, sobre todo entre los jóvenes

Los alimentos ricos en proteínas naturales, lo que incluye desde la carne, los huevos y las legumbres, y aquellos que han sido enriquecidos durante el proceso de producción (como los yogures o cereales, entre otros) se afianzan como uno de los grandes motores de consumo y crecen en el último año un 3,4% en volumen. Son los menores de 35 años, quienes sitúan la carne fresca o los huevos entre sus indispensables para una buena alimentación, los que más han contribuido a este crecimiento, según constata la octava edición del Observatorio de Productos Frescos de la cadena de supermercados Aldi.

Y aunque la Academia Española de Nutrición y Dietética respalda esta decisión, ya que "el consumo de proteínas es esencial para fortalecer y reparar los músculos, cuidar los tejidos y mantener un sistema inmunitario fuerte", los expertos alertan de que una ingesta excesiva de proteínas no aporta beneficios claros, especialmente si desplaza otros alimentos clave como frutas, hortalizas o cereales integrales, recogen los autores del estudio.

El 87,1% de los consumidores considera fundamentales los alimentos frescos, cuya frecuencia de consumo habitual es de entre una y dos raciones diarias de frutas y verduras, y de dos a tres raciones semanales de carne y pescado. Eso, además de ser saludable, también resulta más sostenible, puesto que reduce elaboraciones de alimentos procesados, de mayor impacto ambiental.

Mejor informados

Esta búsqueda del bienestar impulsa también la figura de un consumidor mucho más proactivo y mejor informado, Cuatro de cada cinco españoles, señala el estudio, ya se documentan de forma habitual sobre nutrición y alimentación saludable. A la hora de buscar fuentes para un consumo informado, el etiquetado del producto es la principal referencia (37,1%), seguido muy de cerca por las recomendaciones de los profesionales y expertos en nutrición (33,4%), canales digitales como redes sociales (25,8%) y libros y guías de alimentación (24%).

La proximidad, la naturalidad y el origen son también factores de peso en la elección de lo que comemos. Prueba de ello, añade el Observatorio de Productos Frescos de Aldi, es que el 97,2% de los españoles consume productos de temporada y el 82,8% prioriza los alimentos de origen nacional.

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La Academia Española de Nutrición y Dietética celebra esta elección y subraya que escoger alimentos de temporada es clave para la salud y el bolsillo, ya que ofrecen su máximo sabor y frescura a un precio más asequible. Además, adaptar el menú al calendario asegura nutrientes esenciales: la vitamina C a través de frutas y hortalizas, y la vitamina B12 indispensable de los frescos de origen animal, como lácteos, carnes, huevos o pescados.