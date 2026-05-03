Una cumbre europea de ministros de economía discutirá el lunes sobre Mythos, la nueva IA de Anthropic

Los tambores de guerra de Claude Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, ya empiezan a llegar a Europa. La pasada semana, el Banco Central Europeo (BCE) pidió a las entidades bancarias del continente que preparasen planes de contingencia para enfrentar el poderío de Mythos. Ahora le toca el turno a los políticos.

Tal y como ha adelantado 'Bloomberg', los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) se reunirán el próximo lunes para discutir los retos que plantea la nueva IA. Según la agencia, los funcionarios de más alto nivel siguen sin tener realmente claras las verdaderas capacidades de este nuevo modelo, que ha causado una revolución en EEUU.

Y no es de extrañar. Mythos es un modelo de IA al que todavía no ha tenido acceso el público, pues su creadora, Anthropic, lo considera demasiado potente para ello. Mythos es identificar y explotar vulnerabilidades en software, incluidas fallas de tipo “día cero”, que llevarían años ocultas a los exámenes de ciberseguridad. De esta forma, el modelo se convierte en una herramienta de una potencia nunca antes vista.

40 empresas seleccionadas

Hasta ahora, muy pocas empresas han tenido acceso a esta tecnología. Anthropic desveló este mes una iniciativa de cibersegurdad llamada 'Project Glasswing', dirigida a proteger el software crítico a través del uso de IA avanzada, o lo que es lo mismo, Mythos. Así, Anthropic ofreció el uso de su nueva herramienta a 40 compañías estadounidenses, entre las que se encuentran Amazon, Apple, Broadcom, Cisco, Google, JPMorganChase, Microsoft o NVIDIA, entre otras.

Algunos departamentos del Gobierno de EEUU también han podido hacer uso de la herramienta. La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU, dependiente del Departamento de Defensa, ha reconocido públicamente que emplea el software para sus tareas, de crítica importancia dentro del país. El Departamento de Comercio, por otra parte, parece haberlo probado también. Algunos medios del país han informado de que el Centro para los Estándares e Innovación en IA ha tenido acceso al software.

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, la empresa de IA responsable de los modelos Claude. / Ruhani Kaur / Bloomberg

Bessent y Powell reúnen a los CEOs de banca

Las autoridades estadounidenses han sido muy cautelosas a la hora de abordar esta nueva realidad. A principios de este mes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, mantuvieron una reunión con los CEOs de los principales bancos del país para advertirles de los riesgos que presentaba Mythos. Ambos funcionarios pretendían asegurarse de que las entidades habían tomado medidas para defender sus sistemas, en caso de que Mythos llegase a caer en manos equivocadas.

El consejero económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, confirmó la existencia de dicha reunión en una entrevista, afirmando que el gobierno de Trump "está dando pasos para asegurarse de que la población está segura frente a potenciales riesgos". Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, estuvo presente, junto a los máximos responsables de Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo y Goldman Sachs.

Europa se queda atrás

Este secretismo preocupa a Europa. Hasta donde se conoce públicamente, ni la Unión Europea ni ninguna compañía del Viejo Continente ha tenido por el momento acceso a Mythos, por lo que tanto el sector público como el sector privado están empezando a preparar a las empresas ante lo que está por llegar. Según desveló un funcionario de la UE, los ministros de Finanzas tienen planeadas más reuniones además de la del lunes, una vez hayan reunido más información sobre las verdaderas capacidades de Mythos.

Esta desventaja, puesto que Anthropic es una compañía estadounidense, alerta a las compañías y reguladores europeos, que solo pueden observar como EEUU, un país que adopta cada vez una actitud más hostil hacia el Viejo Continente, dispone de herramientas mucho más tecnológicamente avanzadas que las europeas.

Existen iniciativas empresariales vinculadas al sector en Europa, como la startup francesa Mistral, especializada en 'language learning models' (LLM, por sus siglas en inglés), similar al ChatGPT de OpenAI. Sin embargo, el quórum es que las compañías estadounidenses y asiáticas van varios pasos por delante en materia de innovación.