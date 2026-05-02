El mayor inversor del mundo en hidrógeno verde hace una apuesta de 2.000 millones en España

España aspira a convertirse en un gran ‘hub’ de hidrógeno verde y ser protagonista de la que muchos esperan sea la nueva revolución energética para impulsar la descarbonización. Una revolución que va más lenta de lo que se esperaba, sobre la que existen algunas incertidumbres, pero sobre las que grandes grupos energéticos e industriales siguen armando proyectos millonarios. En este escenario Enagás Renovable abre una nueva etapa tras una reordenación accionarial que ha puesto a los mandos al mayor grupo inversor en hidrógeno, y el grupo coge impulso para tomar posiciones en el negocio del hidrógeno renovable.

Hy24, la mayor plataforma de inversión en hidrógeno del mundo y que está participada por el fondo francés Ardian y FiveT Hydrogen, ha tomado el control de la compañía elevando su paquete accionarial hasta el 80%. La firma ha cerrado sendos acuerdos para comprar un 40% de la participación de Enagás (que se queda como socio minoritario con un 20% a partir de ahora) y otros dos paquetes del 5% que estaba en manos de Pontegadea (la firma de inversión de Amancio Ortega) y del grupo naval estatal Navantia. Un trasiego accionarial con el que Enagás se adelanta a la aplicación en España de la nueva legislación de la UE que impone la separación de actividades y prohíbe que los gestores de las redes de transporte tengan participaciones mayoritarias en empresas de producción de energía.

Los nuevos dueños de Enagás Renovable pretenden darle un impulso al grupo con un plan inversor de 2.000 millones en proyectos de hidrógeno verde en España en solitario o mediante alianzas con grupos como Repsol o Moeve y con otros hasta 450 millones extra para construir también una docena de plantas de biometano (un gas renovable obtenido a partir de biogás mediante el reciclaje de residuos orgánicos, y que permite impulsar al descarbonización sustituyendo el consumo de gas natural).

El CEO de Enagas Renovable, Antón Martínez / ENAGAS RENOVABLE

“Tener en nuestro accionariado al mayor fondo de infraestructuras de hidrógeno nos permite afrontar este ciclo inversor de manera muy sólida. Nos permitirá ser más ágiles en la toma de decisiones y facilitará conseguir financiación con su respaldo”, explica el consejero delegado de Enagás Renovable, Antón Martínez. “Muestra la gran apuesta por el hidrógeno en España del mayor inversor del mundo. Atraer a un inversor especializado será positivo para el sector de gases renovables en general y para España”.

Enagás Renovable maneja una cartera de proyectos de hidrógeno verde -que usa electricidad procedente de energías renovables para su producción- de unos 1.200 megavatios (MW), entre proyectos propios y en los que participa. Un plan que contempla diferentes fases, con el objetivo de llegar a 2030 con proyectos de hidrógeno con capacidad de electrolisis (el proceso de producción del hidrógeno) de 250 MW e inversiones de unos 800 millones, y la intención de desarrollar el resto de la cartera y ejecutar el resto de inversiones durante a partir de ese año.

El grupo cuenta con ocho proyectos para los que ya ha aprobado la decisión final de inversión. Uno ya está operativo en Mallorca, el proyecto GreenHysland de producción, distribución y uso final del hidrógeno junto a Acciona y Redexis. Y la compañía tiene otros tres en construcción (los electrolizadores para la de combustibles sintéticos de Petronor en Bilbao, para el complejo industrial de Repsol en Cartagena o la megaplanta de producción de Moeve en Huelva) y otros cuatro en diferentes fases de desarrollo.