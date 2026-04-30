Repsol gana 929 millones de euros hasta marzo, un 153% más, por la subida del petróleo

Repsol ganó 929 millones de euros hasta marzo, un 153% más que en el primer trimestre del año anterior, por la subida de precios del petróleo, según las cifras presentadas este jueves ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El resultado neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, fue de 873 millones de euros, un 56,7% más, influida por la volatilidad de un entorno macroeconómico global marcado por el conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado, la compañía sostiene que no tiene activos en Oriente Medio y cuenta con una cartera diversificada de suministro de materias primas. La petrolera está inmersa en asegurar la continuidad del abastecimiento energético y ha vuelto a confirmar que elevará entre un 15% y un 20% su producción de queroseno, sobre todo de cara al verano para salvaguardar la temporada turística.

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La compañía ha destinado 1.200 millones de euros en el trimestre a incrementar sus inventarios de crudo con el fin de maximizar la materia prima disponible.