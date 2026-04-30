Onur Genç (BBVA): "Tenemos un crecimiento récord del 17% en créditos"

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, resalta que la entidad tiene un crecimiento récord del 17% en la concesión de créditos, lo que contrasta con las sensaciones puesta sobre la mesa por el Banco de España de que el sector está endureciendo la concesión de créditos. Genç, que explicó que la tensa situación geopolítica no está afectando, por ahora, en exceso y que de hecho la morosidad del banco está bajando, sí se mostró más cauto con las hipotecas. Aunque resaltó que la entidad ha concedido unas 40.000 en el primer trimestre, señaló que no ve "mucho sentido económico" en tratar de captar clientes con esta herramienta ante los bajos precios en los que se mueven, inferiores, por ejemplo, a invertir en un bono a 10 años.

La entidad ha presentado un beneficio atribuido de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 10,8% interanual en euros corrientes y del 14,1% a tipos de cambio constantes.

A principios de la próxima semana (el día 6 de mayo, en concreto) comenzará el último tramo de su programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1.460 millones de euros. Con esta operación, BBVA habrá recomprado acciones para beneficiar a los accionistas por cerca de 4.000 millones de euros desde diciembre del año pasado, apenas dos meses después de que fracasase la OPA lanzada sobre el Sabadell en el mes de octubre.

Adiós al consejo de Telefónica

El CEO del BBVA explicó que salieron del consejo de Telefónica el pasado mes de febrero porque "con el 5% del capital que tenemos no estaba justificado" permanecer en el órgano de gobierno de la operadora. La salida del consejo supuso poner fin a una presencia histórica de 30 años, aunque Genç calificó de "financiera" la participación, no reveló si han recibido ofertas por ese paquete y remarcó que, no obstante, tienen una "alianza y muchos proyectos conjuntos" con Telefónica. La operadora también vendió su participación en el banco.

Genç resaltó que el BBVA es "el banco más rentable de Europa" y explicó que esperan que el índice de rentabilidad ROTE supere el 20% este mismo año, aunque mantienen el 22% para 2028.

El CEO desglosó los beneficios obtenidos por las diferentes áreas geográficas de la entidad en este primer trimestre. Por orden de volumen de resultados, la primera es México, con 1.453 millones y un aumento del 9,3%; España, con 1.095 millones y un 8,1%; Turquía, con 263 millones y un 66,1% más; América del Sur, con 249 millones y un 16,3% y el resto de negocios (básicamente las áreas de banca de inversión de las diferentes zonas) con 236 millones y un aumento del 30,9%.