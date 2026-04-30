Indra dispara su cartera por encima de los 20.000 millones y gana un 28% más hasta marzo

Indra cerró el primer trimestre de 2026 con una cartera de pedidos de 20.334 millones de euros, un 154% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por el negocio de Defensa y por la incorporación de Hispasat e Hisdesat en la división de Espacio.

La cotizada registró unos ingresos de 1.334 millones entre enero y marzo, lo que supone un incremento interanual del 15%. El crecimiento se produjo en todas sus divisiones, aunque destacó especialmente Espacio, cuyos ingresos se multiplicaron por casi cinco, hasta 89 millones, por el efecto de las adquisiciones. Defensa avanzó un 33%, hasta 275 millones, y Tráfico Aéreo creció un 17%, hasta 138 millones. Minsait, la mayor unidad por volumen de negocio, elevó sus ventas un 1%, hasta 752 millones.

El beneficio neto de Indra alcanzó los 76 millones de euros, un 28% más que en el primer trimestre de 2025, gracias a la mejora operativa del grupo. El ebitda aumentó un 55%, hasta 194 millones, mientras que el ebit creció un 24%, hasta 118 millones. El margen ebit se situó en el 8,9%, siete décimas más que un año antes.

La contratación neta también mostró una fuerte aceleración, con 2.856 millones de euros, un 56% más. El avance estuvo apoyado por todas las áreas de negocio, con especial peso de Movilidad, favorecida por contratos como el de Transport for London y proyectos ferroviarios en Arabia Saudí.

El flujo de caja libre se situó en 1.444 millones de euros, frente a los 77 millones del primer trimestre del ejercicio anterior. La compañía atribuye esta evolución principalmente a los anticipos recibidos para Programas Especiales de Modernización en Defensa. Excluyendo ese efecto y manteniendo constante el factoring histórico, el flujo de caja libre habría sido negativo en 40 millones.

Por geografías, España siguió siendo el principal mercado del grupo, con 707 millones de ingresos, el 53% del total y un crecimiento del 20%. América aportó 275 millones, un 15% más; Asia, Oriente Medio y África creció un 24%, hasta 110 millones; mientras que Europa retrocedió un 2%, hasta 242 millones.

El consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, afirmó que los resultados del trimestre “reafirman” el compromiso de la compañía con sus previsiones anuales y con el plan estratégico 'Leading the Future'. La empresa mantiene sus objetivos para 2026: superar los 7.000 millones de euros de ingresos en moneda local, lograr un ebit superior a 700 millones y generar más de 375 millones de euros de flujo de caja libre.

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Durante el trimestre, Indra también reforzó su posicionamiento industrial en defensa mediante acuerdos estratégicos con Hanwha Group y Rheinmetall. Tras el cierre del periodo, el consejo tomó razón de la dimisión de Ángel Escribano como presidente ejecutivo y nombró a Ángel Simón presidente no ejecutivo, manteniendo a José Vicente de los Mozos como consejero delegado y primer ejecutivo de la compañía.