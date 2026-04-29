Uber permitirá alquilar barcos en los países del Mediterráneo a partir de junio

La compañía de transporte estadounidense Uber ha dado un salto en su oferta de productos. Tal y como se ha anunciado este miércoles en Go-Get, el evento anual de producto que realiza la compañía en Nueva York, Uber habilitará un servicio de alquiler de barcos, Uber Boats, en países como España, Portugal, Italia, Francia y Croacia.

Desde junio, los usuarios podrán reservar barcos a través de la app de Uber en estos cinco países. La oferta nace como resultado de la alianza con Click&Boat, la plataforma europea líder en alquiler de barcos, que ofrecerá acceso a unas 50.000 embarcaciones en destinos como las Islas Baleares, la Costa Azul o la Costa Amalfitana. Además, la compañía ha anunciado que los miembros de Uber One, el programa de suscripción de la plataforma, recibirán un 10% de reembolso en créditos de Uber por cada reserva.

Hub tecnológico de viajes

Tal y como desvela Uber en un comunicado, el lanzamiento de Boats forma parte de la estrategia de Uber para convertirse en la app de referencia para viajar. En este sentido, también se ha anunciado una colaboración con Expedia para ofrecer a los usuarios de Estados Unidos acceso a miles de alojamientos en más de 250.000 destinos de todo el mundo a través de la app de Uber. A esto próximamente se añadirán los alquileres vacaciones de Vrbo del grupo.

En el terreno hotelero, Uber también ha presentado un acuerdo con Accor para reforzar su programa de fidelización en Europa y Oriente Medio, que permitirá a los miembros acumular puntos ALL Accor en sus viajes con Uber y en los pedidos de Uber Eats, con ventajas adicionales para los miembros de Uber One.

Todo en uno

Por último, Uber ha anunciado Travel Mode, una nueva función pensada para facilitar la llegada a un destino desde el momento en que el usuario aterriza: te guía por el aeropuerto, te ayuda a moverte por la ciudad con más facilidad y te muestra una selección de lugares recomendados y puntos de interés. Además, ofrece un “servicio de habitaciones” propio de Uber, con comida, productos básicos y otros artículos que el usuario puede pedir y recibir directamente en su hotel.

Con estos lanzamientos, Uber sigue ampliando su oferta más allá de la movilidad y la entrega a domicilio, integrando transporte, alojamiento y experiencias en el mar en una misma plataforma, potenciando su apuesta para convertirse en un hub tecnológico para viajeros.