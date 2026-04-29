Resultados empresariales
Santander gana 5.455 millones hasta marzo, un 60,3% más gracias a la plusvalía de Polonia
Excluyendo el impacto extraordinario de la venta de Polonia, el beneficio de las operaciones continuadas del banco se situó en 3.779 millones de euros
EP
El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 60,3% en comparación con el mismo periodo de 2025, aunque estas cifras tienen en cuenta el impacto de la plusvalía por la venta de Polonia.
Según se desprende del informe trimestral de resultados que ha publicado este miércoles el banco, el banco ha registrado un impacto positivo de 1.895 millones de euros por la venta de Santander Bank Polska. Si se excluye ese impacto, el resultado de las operaciones continuadas fue de 3.779 millones de euros, un 12,3% por encima que un año antes.
Los ingresos totales del banco entre enero y marzo fueron de 15.140 millones de euros, un 3,8% más, con unos ingreso por intereses netos de 11.019 millones, un 3,7% más.
- Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
- Condenado tras ganar dos millones en un día con una compraventa en Ibiza
- Denuncian una nueva okupación en un solar de Ibiza con 'riesgo real de incidente grave
- Una casa rural para reformar en Ibiza sale a la venta por 350.000 euros
- Un cementerio ilegal de perros y gatos amenaza un área natural de Ibiza superprotegida: 'Hay contaminación, insalubridad, moscas...
- “Hay gente que ve mis fotos y dice 'esto no es real'”: Antonio García muestra la noche de Ibiza y Formentera en su última exposición
- Oportunidad en Ibiza: a la venta un piso en primera línea de mar por 540.000 euros
- Los Torres reinan en Ibiza y los Mayans, en Formentera