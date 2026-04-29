Microsoft gana 97.983 millones de dólares en nueve meses, un 31% más

El gigante tecnológico Microsoft anunció este miércoles un beneficio neto de 97.983 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio 2026 (no sigue el calendario natural), un 31 % más interanual, gracias en parte a su negocio de inteligencia artificial (IA).

La empresa tuvo una facturación acumulada de 241.832 millones de dólares en los últimos tres trimestres, un 18 % más con respecto al mismo periodo del año anterior, según un comunicado.

Microsoft destacó en la nota su rendimiento en materia de IA, en el último trimestre, que terminó el 31 de marzo.

En este periodo, Intelligent Cloud, donde la compañía integra la IA y el análisis de datos en los servicios en la nube y que incluye a su plataforma de computación en la nube Azure, registró unos ingresos de 34.681 millones de dólares, un 30 % más a nivel interanual.

En este periodo, los ingresos de Microsoft Cloud ascendieron a 54.500 millones de dólares, un 29 % más, mientras que los de Azure crecieron un 40 % (la empresa no dio cifras absolutas).

"Nos centramos en ofrecer infraestructura y soluciones de nube e inteligencia artificial que permitan a todas las empresas maximizar sus resultados en la era de la computación autónoma", afirmó en la nota el máximo ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

Por su parte, Amy Hood, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la tecnológica, celebró que la empresa ha obtenido unos resultados por encima de las expectativas, "lo que refleja una sólida ejecución y una creciente demanda de Microsoft Cloud".

En estos tres meses, los más seguidos por los analistas, la empresa tuvo un beneficio de 31.778 millones de dólares (un 23 % más) y una facturación de 82.886 millones (un 18 % más).

El segmento de productividad y procesos de negocio, que engloba los productos de Microsoft Office para uso personal y de empresas, o la red social LinkedIn, ingresó 35.013 millones (un 17 % más) y el segmento de computación, que incluye Windows, ingresó 13.192 millones (un 1 % más).

Dentro de este último sector, los ingresos por contenidos de la videoconsola Xbox se redujeron en un 5 % y las de Windows OEM y otros dispositivos en un 3 %, mientras que las ganancias por publicidad en búsquedas y noticias subieron un 12 %.

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