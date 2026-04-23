La fiebre del cuidado personal agranda la industria española de la cosmética hasta los 11.800 millones de euros

Las mujeres cada vez se perfuman más. Los hombres, incluso más que ellas. Y ambos están cada vez más metidos en el universo de los productos para el rostro: jabones, tónicos, serums, cremas, fotoprotectores... Así ocurre que la industria de la perfumería y la cosmética española lleve casi 15 años ganando cada ejercicio un poco más de peso y tamaño, con 2020, año del covid, como única excepción. 2025 no ha sido menos y, aunque el crecimiento ha sido algo inferior al de los años previos, este sector ha vuelto a agrandar su volumen de negocio.

El conjunto de empresas que participan de este negocio (unas 450) ingresó el año pasado 11.800 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 5,8% según la radiografía que ha presentado este jueves Stanpa, asociación sectorial de referencia en España. Este porcentaje de crecimiento (menor a los +11%, +12% y casi +8% de los que se venía los años de antes) es, subrayan desde la organización, más del doble de importante que el incremento del PIB de España en 2025 y está por encima del de otras industrias equiparables en importancia como la de la restauración o la moda.

"Este crecimiento refleja la importancia que la sociedad da al cuidado personal, tremendamente vinculado a nuestro estilo de vida", razonan desde Stanpa. Lo confirma que todas las familias de productos que engloba este sector se hayan vendido más en 2025 que en 2024.

Auge del perfume

Lo que más destaca, en este sentido, es el abultado incremento de la perfumería. Es la segunda categoría más importante en volumen de ventas (2.400 millones de euros en total), pero la que dio la zancada más grande el año pasado (+9,5%). La da en buena medida por el auge de las fragancias "de lujo", que han tenido casi un 13% más de salida en el caso de las masculinas y cerca de un 11% más, las femeninas. La aproximación al cuidado personal, apunta Stanpa, es cada vez "más cualitativa".

La categoría reina sigue siendo, en cualquier caso, el universo del cuidado de la piel (3.700 millones de euros), un subsector que incrementa su volumen de negocio un 4,6% el último año. A continuación, vienen el cuidado personal (geles, desodorantes, colutorios...) que factura 2.300 millones de euros y crece ese mismo 4,6%; el cuidado del cabello (champús o suavizantes) que crece un 6,4% hasta instalarse en los 2.000 millones de euros de ventas anuales; y el maquillaje que suma 1.200 millones de euros de ingresos, un 3,5% más.

Canales de venta y exportación

La radiografía también se fija en los canales donde más se compran este tipo de productos. Para empezar, el 90% de las ventas se siguen dando en establecimientos físicos. El comercio electrónico representa solo 1 de cada 10 operaciones. Dentro de esto, prácticamente la mitad de las transacciones se efectúan en tiendas multimarca (Sephora, Druni, Primor...) o hipermercados, supermercados y similares. En torno a una cuarta parte se da en tiendas especializadas en cada uno de los subsegmentos, y un 17% son ventas de farmacia, los tres canales principales de venta.

En cuanto al negocio con el exterior, esta industria cerró 2025 "con un comportamiento sólido en exportaciones y una balanza comercial claramente positiva, consolidando su posición de liderazgo internacional en un contexto global marcado por una creciente complejidad geopolítica, tensiones comerciales y una incipiente volatilidad en los mercados internacionales". En este escenario, añaden, "la industria mantiene una evolución favorable aunque a un ritmo de crecimiento más moderado que el registrado en 2024", zanjan.

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Este sector, que exporta más que el del aceite o el vino juntos, vendió a países extranjeros el equivalente a 10.124 millones de euros en 2025, un 5,5% más que en 2024. Eso le convierte, según Stanpa, en el segundo exportador mundial de perfumes.