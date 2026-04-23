El Ibex 35 cede un 0,90%
Las bolsas enfrían su optimismo: el petróleo supera los 103 dólares ante el parón del diálogo entre Irán y EEUU
La incertidumbre geopolítica en Oriente Próximo eleva el precio del crudo y siembra dudas sobre la recuperación económica global
Los mercados financieros han vuelto a moderar su optimismo ante el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y los últimos incidentes en el estrecho de Ormuz han hecho que el precio del petróleo vuelva a superar la barrera de los 103 dólares. Aunque el S&P 500 de Wall Street alcanzó un nuevo máximo histórico anoche al calor de los resultados empresariales y a la prórroga indefinida del alto el fuego por parte de Washington, en Asia los mercados han cerrado en rojo.
Este pesimismo se extiende a Europa esta mañana. El Ibex 35 cede un 0,90% en la apertura de la sesión este jueves, mientras que el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 anota caídas de alrededor del 0,50%. El barril de Brent, la referencia clásica del Viejo Continente, vuelve a surgir sobre los 103 dólares tras una revalorización del 1,16%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) marca los 94 dólares.
Los temores de un aumento de la inflación también han provocado esta mañana una caída de los bonos, a pesar de los intentos de Donald Trump por tranquilizar a los inversores. Los mercados esperan una nueva ronda de conversaciones de paz entre Teherán y Washington, mientras persiste el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, lo que afecta a los petrodólares del país del Golfo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla
- Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza
- Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza
- Cuatro heridos, tres en estado crítico, en una explosión en un piso de Ibiza
- Trasladados al Hospital La Fe de Valencia dos de los heridos en la explosión de un piso en Ibiza
- Indignación por el precio del parking en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza: "Da igual que estés una hora o medio día"
- Explosión de gas en un piso de Ibiza: El Ibavi trabajaba en obras de eficiencia energética en el edificio
- La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés