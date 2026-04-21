CCOO convoca una huelga en la educación de 0 a 3 años en toda España para impulsar mejoras salariales

Las Federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han convocado para el 7 de mayo una huelga estatal en el sector de la educación de 0 a 3 años para mejorar las condiciones laborales y salariales de estas profesionales, que representan el 97 % del colectivo.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Lucho Palazzo, han presentado un plan de movilizaciones de ámbito estatal tanto en los centros de carácter privado como público, que incluye una manifestación el 23 de mayo en Madrid.

"Abandono histórico"

"El primer ciclo de Educación Infantil, una de las etapas educativas más relevantes de nuestro sistema educativo y que atiende a un alumnado de 468.000 niñas y niños, sufre un abandono histórico por parte de las administraciones públicas educativas y por parte de las patronales que ha ido derivando en malestar y conflicto que ha estallado en las últimas semanas", ha subrayado Esperabé, que se ha mostrado convencida de que las condiciones laborales mejorarían si el sector no estuviera tan feminizado.

"Si hubiera más hombres, seguro que mejoraban los salarios. Todo lo que tiene que ver con los cuidados tiene peores condiciones laborales", ha incidido Esperabé.

CCOO ha dicho que comparte las reivindicaciones de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que lleva dos semanas de huelga en Madrid, y ha confiado en que las próximas movilizaciones sean "un punto de inflexión".

No obstante, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha comprometido este martes a revisar antes del verano el decreto que regula los requisitos mínimos de los centros que imparten segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, con el fin de regular también las ratios en las aulas de 0 a 3 años y poder rebajarlas.

Sueldos cercanos al SMI

CCOO ha recordado que las educadoras de los centros privados o públicos pero con gestión externalizada cobran sueldos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SM) y tienen jornadas de 40 horas sin tener en cuenta el horario de preparación de las clase.

"Además dependen de licitaciones que se basan en menor coste y no en un proyecto educativo", ha recalcado Esperabé.

El sindicato ha pedido una legislación estatal que regule el sector para que sea homogéneo en todas las comunidades autónomas, y a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos les ha instado a aprobar la "pareja educativa" en las aulas, así como apoyos para alumnado vulnerable o con necesidades educativas especiales.

A las patronales del sector CCOO ha reclamado un convenio nuevo, con mejores salarios, que equipare a las educadoras de centros privados con las de los centros públicos, al tiempo que también han recomendado que en colegios e institutos haya una orientación hacia esta profesión dirigida a los chicos.

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"Solo cuando el 50 % de hombres y jóvenes estén de educadores de escuelas infantiles habrá paridad y empezará a funcionar este sistema", ha aseverado Esperabé tras recordar que actualmente son 61.000 trabajadoras.