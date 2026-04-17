Los mercados abren con alzas por la esperanza de un acuerdo de paz con el petróleo por debajo de 100 dólares

Los mercados siguen exhibiendo confianza en que un acuerdo entre EEUU e Irán, que celebran durante estos días sus negociaciones de paz en Islamabad, pueda alcanzarse en los próximos días. Así lo pone de manifiesto el Ibex 35, que en la mañana de este viernes cotiza con un avance del 0,25%, colocándose en los 18.138,23 enteros, por encima de la barrera psicológica de los 18.000 que perdió en los momentos más crudos del enfrentamiento.

Por su parte, el petróleo sigue registrando caídas, al calor de las buenas noticias que llegan desde Pakistan, con ambas potencias combatientes cada vez más cerca de firmar un tratado de paz definitivo que ponga fin a las hostilidades y, en suma, pueda suponer la reapertura definitiva del estrecho de Ormuz. El barril de Brent se colocaba alrededor de las 10 de la mañana en los 98,29 dólares, con una caída del 1,11%. Por otro lado, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, caía aún más con un 1,34%, colocándose en 93,44 dólares, tras haber pasado varias semanas cotizando a un precio mayor que el Brent, lo contrario a la norma en los últimos tiempos.

Visos de paz

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado esta madrugada que es "probable" que a lo largo de este fin de semana haya negociaciones con Irán tras los recientes contactos llevados a cabo por el principal negociador, Pakistán, con el lado iraní.

"Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates", ha advertido el mandatario en declaraciones a la prensa, agregando que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo "increíble" porque Teherán "no puede hacer negocio".

El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado además que EEUU tiene "muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que sea de creer". "Creo que es una combinación de unas cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso", ha dicho.

Puig lidera los avances

En cuanto a las cotizadas españolas, alrededor de las 10 de la mañana la más beneficiada del Ibex 35 era Puig, con un avance del 1,29%. La compañía del sector del lujo con sede en Barcelona sigue al alza en los mercados al calor de sus negociaciones con el gigante estadounidense Esteé Lauder, que generaría una compañía capaz de rivalizar con L'Óreal, el gigante francés. Así, la empresa catalana acumula un saldo positivo del 16,48% en 2026. Otras de las empresas con la cotización en verde eran Sacyr (1,20%), Indra (1,08%) o Telefónica (+0,91%).

Por otra parte, las más perjudicadas en la última jornada de la semana eran Cellnex (-1,62%), Ferrovial (-1,54%), ACS (-1,39%) —que pese al tropiezo ya acumula una revalorización del 42,58% en el año— o ArcelorMittal (-0,90%).

Los mercados europeos, por su parte, navegaban la sesión de este viernes con signo mixto. El DAX alemán ganaba un 0,38%, mientras que el CAC 40 francés subía un 0,31%. Por su parte, el FTSE 100 londinense perdía un 0,16%, mientras que la Bolsa de Milán ganaba un 0,43% en la jornada.

Los principales selectivos estadounidenses cerraron el pasado jueves con alzas pronunciadas, continuando el rally que ha motivado la esperanza de una paz entre EEUU e Irán. El Dow Jones ganó un 0,24%, el Nasdaq 100, selectivo tecnológico por excelencia, un 0,49%, y el S&P 500 alcanzó el pasado miércoles un máximo histórico, con los 7.000 puntos, y cerró el jueves con un avance del 0,26%.