'Ciberataque'
Inditex sufre un acceso no autorizado a las bases de datos de sus clientes
"Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad"
EFE
Inditex ha identificado un acceso no autorizado a bases de datos de su organización alojadas en un tercero que contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados.
En un comunicado remitido esta noche a EFE, Inditex ha informado que en dichas bases de datos no había información personal tal como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago.
La empresa asegura que ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado.
El origen de este acceso no autorizado, explica en el comunicado, tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional.
"Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad", concluye el comunicado.
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